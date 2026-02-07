Buscan docentes para el Servicio Penitenciario: cómo postularse y qué cargos se abren
El Servicio Penitenciario provincial abrió una convocatoria docente para el ciclo 2026. La inscripción es online y estará habilitada hasta el 12 de febrero.
El Servicio Penitenciario Provincial de Río Negro (SPP) lanzó una nueva convocatoria destinada a cubrir cargos docentes en el Trayecto Formativo de Agente de Seguridad y Tratamiento Penitenciario, que se desarrollará durante el ciclo lectivo 2026. La inscripción ya se encuentra habilitada y se realiza de manera completamente online, en el marco de una propuesta que busca fortalecer la formación del personal penitenciario y profesionalizar áreas clave del sistema.
Desde el organismo informaron que el período de postulación estará abierto entre el 6 y el 12 de febrero, y que las personas interesadas deberán completar el trámite a través del sitio oficial del SPP (www.spp.rionegro.gov.ar). La iniciativa apunta a conformar el plantel docente que tendrá a su cargo el dictado de las materias del trayecto, un espacio formativo estratégico para quienes se desempeñarán como agentes de seguridad y tratamiento.
Un trayecto formativo con aval educativo y modalidad mixta
El plan de estudios está compuesto por 15 materias, todas ellas aprobadas por el Consejo Provincial de Educación de Río Negro y dictadas por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP). La cursada será sincrónica y presencial, combinando instancias virtuales con actividades presenciales, una modalidad que busca facilitar el acceso y, al mismo tiempo, garantizar prácticas formativas en territorio.
Entre los contenidos previstos se encuentran asignaturas vinculadas a la ejecución de la pena y las políticas penitenciarias, derechos humanos, introducción al derecho y a la psicología, asistencia y tratamiento, seguridad penitenciaria y legislación específica del sector. También se incorporan materias orientadas a la perspectiva y diversidad de género, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, intervención y mediación para la resolución de conflictos y sociología del sistema penal.
El trayecto se completa con espacios de formación práctica como manejo de armas, cuidado de la salud y primeros auxilios, preparación física y defensa personal, además de prácticas profesionalizantes, que permitirán articular los contenidos teóricos con situaciones reales del ámbito penitenciario.
Designaciones temporales y prioridad para personal con experiencia
Según precisaron desde el SPP, las designaciones se realizarán bajo la modalidad de Interino Condicional, con una duración estimada de cuatro meses y medio. En el proceso de selección se dará prioridad al personal policial y penitenciario, tanto en actividad como en situación de retiro, especialmente para cubrir áreas teórico-prácticas específicas del trayecto formativo.
Esta definición responde a la necesidad de contar con docentes que, además de formación académica, aporten experiencia directa en el campo de la seguridad y el tratamiento penitenciario, un aspecto considerado clave para la calidad del proceso educativo.
Requisitos y proceso de evaluación
Quienes deseen postularse deberán presentar un currículum vitae en formato PDF, firmado, que deberá enviarse por correo electrónico a [email protected]. La documentación será analizada por el área correspondiente y, posteriormente los aspirantes participarán de instancias de evaluación individual.
Estas entrevistas se desarrollarán de manera sincrónica y contarán con la intervención de un Jurado Evaluador, encargado de valorar los antecedentes, la idoneidad profesional y el perfil de cada postulante en función de las materias a cubrir.
