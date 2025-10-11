Oportunidad laboral en el Servicio Penitenciario: abrieron las inscripciones para el curso de agentes 2026

El Servicio Penitenciario de Río Negro abrió las inscripciones para el curso 2026. Los detalles de cómo inscribirse y los requisitos.

El Servicio Penitenciario Provincial de Río Negro ( SPRN ), dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, anunció la apertura de inscripciones para el Curso de Agente de Seguridad y Tratamiento Penitenciario, ciclo lectivo 2026 . La convocatoria contempla 170 vacantes para jóvenes interesados en incorporarse a la fuerza de seguridad que custodia y asiste a las personas privadas de libertad en la provincia.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de noviembre y se realizan exclusivamente a través de la página oficial del Servicio Penitenciario.

Allí, los aspirantes deberán completar un formulario online con sus datos personales, incluyendo nombre completo, número de DNI, fecha de nacimiento, género, correo electrónico, teléfono, nivel de estudios, nacionalidad, y lugar donde desean cursar.

Servicio penitenciario Rio Negro Los aspirantes deben tener entre 18 y 30 años al momento de egreso. Gentileza

Formación con enfoque en derechos humanos

El curso de formación penitenciaria se dictará bajo modalidad de externado, combinando instancias presenciales y virtuales, a partir de marzo de 2026. Las sedes confirmadas son Viedma, General Roca y San Carlos de Bariloche, lo que permitirá descentralizar la capacitación y facilitar el acceso a postulantes de distintas regiones del territorio rionegrino.

La propuesta académica busca preparar a los futuros agentes con una visión moderna del sistema penitenciario, promoviendo valores como la igualdad, la prevención de la violencia institucional y el respeto por los derechos humanos, según mencionan desde la institución.

Durante el curso, los alumnos recibirán instrucción teórica y práctica sobre normativa penitenciaria, seguridad institucional, tratamiento y reinserción de personas privadas de libertad, educación física, primeros auxilios, y mediación de conflictos, entre otras materias.

La violación de la menor en el Establecimiento de Ejecución Penal de Cipolletti generó un gran despliegue de autoridades penitenciarias y judiciales. En Cipolletti funcional el penal N° 5 del SPRN. Antonio Spagnuolo

Una fuerza joven con presencia provincial

El Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro fue creado en diciembre de 2016, mediante la Ley Provincial Nº 5185, con la misión de custodiar y asistir a los procesados y condenados, garantizando la plena vigencia de sus derechos fundamentales.

La institución actúa como auxiliar permanente de la administración de justicia, asegurando el cumplimiento de las sanciones penales bajo condiciones humanas, seguras y transparentes, conforme lo establece el artículo 23 de la Constitución Provincial.

Actualmente, el organismo cuenta con siete establecimientos penitenciarios distribuidos en todo el territorio:

Penal N°1 de Viedma

Penal N°2 de General Roca

Penal N°3 de San Carlos de Bariloche

Penal N°4 “ex Marucho” de General Roca

Penal N°5 de Cipolletti

Establecimiento de Encausados de Choele Choel

Régimen Abierto de Pomona

formulario inscripción penitenciario rio negro 2026 Formulario de inscripción para el curso 2026. Captura

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas deben ingresar a la página oficial del Servicio Penitenciario Provincial (SPRN), donde encontrarán el formulario de preinscripción online y toda la información sobre los requisitos, documentación necesaria y etapas de evaluación.

Uno de los requisitos más importantes es tener entre 18 y 30 años, no pudiendo superar la edad máxima al momento de egresar del curso. Además, es necesario contar con WhatsApp activo, ya que por esa vía se informarán los pasos a seguir durante el proceso de selección.

La convocatoria representa una oportunidad de formación y servicio público para quienes deseen construir una carrera en el ámbito de la seguridad, el acompañamiento social y la reinserción de las personas privadas de libertad.