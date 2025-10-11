Continúan los secuestros de carne podrida: ahora decomisaron casi una tonelada

Los controles siguen y también alcanzaron a carnicerías de Cipolletti y General Roca esta semana.

Los controles a carnicerías llegaron a Cinco Saltos con el secuestro de carne en mal estado en 6 comercios.

La lucha contra la comercialización de carne en mal estado en el Alto Valle sumó un nuevo capítulo esta semana. Durante un operativo conjunto entre la Brigada Rural de la Policía de Río Negro y la Secretaría de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, se decomisaron más de 700 kilos de carne en mal estado en ocho carnicerías de Cinco Saltos .

Las inspecciones, que se realizaron en el marco de una serie de controles regionales, revelaron graves incumplimientos a las normas sanitarias . Según el informe oficial, los inspectores hallaron productos en estado de putrefacción , carne picada congelada sin rótulo legal y cortes almacenados en lugares sin condiciones higiénicas mínimas , lo que representa un riesgo directo para la salud pública.

“Se trató de carne en condiciones absolutamente inapropiadas para el consumo humano”, precisaron desde el Ministerio, al confirmar que se labraron seis actas de infracción conforme a la Ley Provincial 2534 de Ganadería y el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284).

Todo el material incautado fue trasladado al digestor de General Roca, donde se realizó su eliminación bajo supervisión técnica, “para evitar que esos productos llegaran a las mesas de las familias rionegrinas”, sostuvieron.

Decomiso carne mal estado Cipolletti La Policía de Río Necro incautó el jueves dos toneladas de carne en mal estado que se vendía en Cipolletti. Gentileza

Controles coordinados en todo el Alto Valle

Desde la Secretaría de Ganadería indicaron que los operativos forman parte de un plan de fiscalización permanente que se desarrolla en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de garantizar que la carne que se comercializa cumpla con los estándares de salubridad y trazabilidad.

“La seguridad alimentaria es una prioridad. Los controles continuarán en todas las localidades del Alto Valle y la región Sur”, expresaron fuentes oficiales.

Los agentes de la Brigada Rural trabajan junto a técnicos del área de Ganadería, quienes verifican documentación, rótulos, origen de los productos y condiciones de almacenamiento.

Cipolletti, también bajo la lupa

El procedimiento en Cinco Saltos se suma a los controles realizados en Cipolletti durante la misma semana, donde también se detectaron irregularidades en carnicerías y comercios de alimentos.

Durante un procedimiento, el jueves en la ciudad, se decomisaron cerca de dos toneladas de carne en mal estado tras inspeccionar 25 locales. Los productos estaban en avanzado estado de descomposición y sin condiciones de higiene adecuadas, en infracción al Código Alimentario Argentino.

Durante 2025, el Alto Valle registró una docena de procedimientos relacionados con la venta de carne en mal estado o proveniente de faenas clandestinas.

Secuestro de carne en Cipolletti.mp4

En Cipolletti, en abril y mayo, se habían decomisado más de tres toneladas de carne en descomposición y otros 700 kilos transportados sin habilitación ni cadena de frío. En julio, una denuncia al 147 permitió detectar una carnicería con más de 900 kilos de carne en mal estado, mientras que en agosto se desbarató un punto de faena ilegal en una chacra de Ferri.

En todos los casos, los productos fueron destruidos y los responsables, multados o clausurados conforme a la normativa vigente.

Recomendaciones y canales de denuncias

Las autoridades reiteraron la importancia de comprar carne solo en locales habilitados, verificar las condiciones de higiene, la cadena de frío y la rotulación de los productos.

Los vecinos cipoleños que detecten irregularidades o sospechen de la venta de alimentos en mal estado pueden realizar denuncias al 147, la línea gratuita de Atención al Ciudadano, disponible de 7 a 17 horas, o al número 299-6832559, activo las 24 horas.