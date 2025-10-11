Video: impresionante operativo policial desarticuló una banda narco y detuvo a dos hermanos

Tras varios allanamientos realizados en simultaneo en distintos domicilios que operaban como kioscos de venta de drogas, siete personas quedaron imputadas.

Una importante operación policial se llevó adelante en la mañana del jueves, donde personal de la División Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Este concretó seis allanamientos simultáneos que derivaron en el secuestro de más de un kilo de cocaína y medio kilo de marihuana, junto a dinero en efectivo, balanzas digitales y teléfonos celulares.

El valor total de la droga incautada supera los 35 millones de pesos , según estimaciones oficiales.

Los procedimientos se desarrollaron desde las 7:30 en los barrios San Martín, Belgrano y Pretto de Villa Regina, con apoyo de efectivos de General Roca y Allen. La magnitud del despliegue sorprendió a los vecinos, que observaron la llegada de móviles policiales y grupos especiales que aseguraron los domicilios mientras los perros adiestrados rastreaban los escondites de la droga.

video operativo villa regina

Meses de investigación y vigilancia

La investigación no comenzó esta semana. Desde hace meses, los movimientos en algunas esquinas habían despertado sospechas: autos que llegaban, paraban unos segundos y se retiraban, y jóvenes que entraban y salían de una misma casa a cualquier hora.

Con esas pistas, el personal de Toxicomanía del Alto Valle Este inició un trabajo de seguimiento que incluyó registros fílmicos, fotografías y testimonios.

1760106346331

El material reunido permitió reconstruir el circuito completo de la red: desde quién traía la cocaína hasta quién la fraccionaba y la ofrecía al menudeo en diferentes barriadas populares.

Allanamientos y resultados

A primera hora del jueves, los equipos policiales irrumpieron de manera simultánea en los seis domicilios identificados. En minutos, se aseguraron los inmuebles y comenzó la búsqueda de estupefacientes.

El resultado fue contundente: se secuestraron más de un kilo de cocaína compacta y fraccionada lista para la venta, medio kilo de marihuana desmenuzada, dinero en efectivo producto de las ventas recientes, y elementos de fraccionamiento.

allanamientos narcos en villa regina

Los domicilios intervenidos funcionaban como verdaderos kioscos de droga, donde —según los investigadores— había un flujo constante de compradores durante todo el día.

Detenidos y continuidad de la causa

Siete personas quedaron vinculadas a la causa. Dos de ellas —una mujer de 46 años y un hombre de 31— fueron detenidas como presuntos líderes de la organización. Según la investigación, ambos controlaban los puntos de venta y decidían las zonas de distribución.

Los otros cinco sospechosos quedaron imputados, aunque permanecen en libertad mientras avanza la causa.

La Policía no descarta nuevas detenciones, ya que las pesquisas continúan para determinar si existía un proveedor que abastecía a toda la red.

Participación de grupos especiales

En el operativo intervinieron también efectivos del Grupo Especial COER y la Sección Canes de Allen, que desempeñaron un rol clave en la detección de los estupefacientes y en la seguridad del procedimiento.

Fuentes policiales destacaron la coordinación de los equipos y la efectividad del despliegue, que permitió desarticular una organización que operaba desde distintos barrios de Villa Regina.