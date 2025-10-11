Condenaron a una mujer que fue atrapada con droga en la Ruta 22 gracias al perro Máximo

El implacable can de la Policía rionegrina se anotó otro punto a su favor en un proceso que terminó con una narco castigada. La mujer se quedó sin auto.

Una mujer de Valentina Sur sumó otra condena en poco menos de diez meses y se le impuso un castigo de 4 años y 3 meses de prisión efectiva por el delito de transporte de sustancias estupefacientes. Aunque podrá cumplir el castigo en su casa, la justicia federal dispuso que un auto en el que se movilizaba, marca Ford Fiesta , sea decomisado.

La investigación que derivó en el fallo condenatorio de la mujer oriunda de esta provincia e identificada como Carol de los Ángeles Infante, se inició el 8 de agosto de 2022 en la vecina provincia de Río Negro. Al igual que en otras oportunidades, personal del Cuerpo de Seguridad Vial realizaba un control preventivo en la Ruta Nacional 22 y detuvo la marcha de un auto Ford Fiesta en el que se movilizaban una mujer y un hombre. En el lugar, además de Seguridad Vial, se encontraban trabajando los efectivos de la División Antinarcóticos Allen , con su implacable perro detector Máximo . Justamente fue el can que, al inspeccionar el vehículo bajo sospecha, marcó bolsas de compras que estaban cubiertas por un acolchado.

El perro Máximo fue fundamental para hallar la droga oculta en un camión.

Con la ayuda de testigos, los policías rionegrinos completaron la tarea de requisa y comprobaron que el hombre, de nombre Patricio, e Infante ocultaban drogas y balanzas digitales.

Los dos neuquinos, con domicilios en los barrios Villa Ceferino y Valentina Sur, respectivamente, fueron procesados por el delito de tráfico de estupefacientes, bajo la modalidad de transporte. En esa primera instancia, la mujer se había hecho cargo de la droga mientras que el hombre se abstuvo de declarar.

De esta forma, los dos acusados fueron juzgados ante el Tribunal Oral Federal de General Roca (TOF), donde los principales testigos fueron los policías que intervinieron en el procedimiento.

Una neuquina con antecedentes

A la hora de los alegatos, desde la fiscalía se reclamó una pena de 4 años y medio de cárcel para Infante debido a que registra un antecedente reciente, donde también fue condenada pero en el ámbito de la justicia neuquina en una causa por abuso de arma, tenencia ilegal de arma de guerra y amenazas agravadas. Requirió que se unifiquen los castigos.

En cambio, en relación al hombre, consideró que debía ser considerado partícipe secundario del delito de transporte de sustancias estupefacientes y cumplir un castigo condicional de dos años y medio.

Desde la defensa pública no se manifestaron objeciones a la pretensión de la parte acusadora y la representante legal de Infante se limitó a pedir que la pena requerida la pueda cumplir en su domicilio.

Múltiples pruebas incriminantes

A su turno, el TOF tuvo presente las varias pruebas incriminantes y principalmente el trabajo posterior en materia de pericias, que revelaron una serie de imágenes de marihuana fraccionada en el teléfono de Infante. También valoró la pureza de la droga hallada y que los dos sospechosos llevaban tres balanzas de precisión.

Finalmente, sobre la pena solicitada por la fiscalía, el TOF evaluó que Infante debe cumplir un castigo de 4 años y 3 meses. En tanto, para el hombre, se confirmó una pena en suspenso.

Sobre las condiciones de la prisión domiciliaria de Infante, el TOF le advirtió que deberá permanecer en su casa apenas quede firme la sentencia y que su cumplimiento será supervisado por el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados.