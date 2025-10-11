Impactante: conductor alcoholizado chocó y estrelló su auto contra un poste de luz

Las imágenes revelan el fuerte impacto que sufrió el joven conductor de un Volkswagen Gol, quien había ingerido alcohol y circulaba a gran velocidad.

El violento accidente de tránsito se registró este sábado por la madrugada en Plaza Huincul.

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este sábado en Plaza Huincul generó un gran despliegue de fuerzas en la zona centro. La combinación de la alta velocidad y el consumo de alcohol terminó con un vehículo destrozado, un poste de luz derribado y dos personas hospitalizadas con lesiones leves.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 6.40 de la madrugada , en avenida San Martín al 459 , y fue protagonizado por un Volkswagen Gol blanco y una t rafic que estaba estacionada sobre la misma arteria.

La subcomisaria Rosana Monsalve , jefa de la División Tránsito de Plaza Huincul, explicó que el siniestro tuvo como principal responsable al conductor del Gol, un joven de 28 años domiciliado en la ciudad, quien transitaba solo. Es decir, sin acompañantes.

acci plaza huincul '4

"El vehículo venía a gran velocidad y al llegar a la esquina de San Martín y Copahue impacta con la parte frontal derecha en el lateral izquierdo de la Trafic estacionada", detalló. en diálogo con LMNeuquén.

Una alcoholemia positiva

De acuerdo con la información oficial, el joven conductor circulaba de oeste a este cuando perdió el dominio de su auto tras el choque inicial. “El Gol pierde el control, se sube al boulevar de la avenida e impacta frontalmente con un poste de alumbrado público, que lo tiró”, precisó Monsalve. Por el fuerte impacto, el vehículo quedó destrozado.

acci plaza huincul 05

Cuando personal de Tránsito acudió al lugar y realizó las primeras diligencias, advrtió que el Volkswagen Gol carecía de seguro obligatorio, y no solo eso. Según el test de alcoholemia realizado al conductor, éste tenía 1,18 gramos de alcohol en sangre. Monsalve confirmó el resultado y agregó: "Su vehículo fue secuestrado".

El segundo protagonista del siniestro fue un hombre que conducía una trafic blanca, quien viajaba desde Zapala hacia Centenario junto a tres hombres y una mujer. El grupo forma parte de un club de automovilismo y contaba con toda la documentación vigente.

Cómo fue la dinámica del choque

Monsalve señaló que el conductor de la trafic "intentaba salir del estacionamiento cuando no advirtió que venía el Gol y fue impactado". No obstante ello, a pesar del fuerte golpe, ninguno de los ocupantes sufrió heridas graves. "Se convocó a la ambulancia, fue el médico y trasladó a ambos conductores. Presentaban lesiones leves, pero se los derivó para descartar daños internos", explicó.

acci plaza huincul 03

El personal policial también practicó el test de alcoholemia al conductor de la trafic, que dio resultado negativo, por lo que solo se dispuso el resguardo del vehículo en el lugar. Personal de la cooperativa Copelco también debió intervenir para retirar y reemplazar el poste de alumbrado público derribado por el impacto del Gol.

Desde Tránsito se recuerda que conducir bajo los efectos del alcohol es una de las principales causas de accidentes en la región. Se reiteró el llamado a evitar el consumo antes de manejar.

Las imágenes son impactantes y visibilizan el fuerte impacto que tuvo el Volkswagen Gol color blanco al incrustrarse en el poste de alumbrado público de la Avenida San Martín. Por el hecho también intervino Bomberos de Plaza Huincul.