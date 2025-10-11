ATE tiene tres nuevas seccionales de Río Negro y eligió autoridades

Con la incorporación de estas tres estructuras locales, ATE alcanza 13 seccionales en toda la provincia. La jornada electoral se realizó este jueves con amplia participación y voto secreto.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro sigue expandiendo su presencia en el territorio provincial. Este jueves se concretó la elección de autoridades en tres nuevas seccionales: Jacobacci, Valle Medio y Región Sur. El proceso se desarrolló con el 71% del padrón participando de manera secreta, en una jornada que reflejó la consolidación organizativa del gremio en distintos puntos de la provincia.

La creación de estas seccionales responde a un crecimiento sostenido en el número de afiliados y a la necesidad de fortalecer la representación de los trabajadores estatales en zonas donde la actividad pública tiene un peso significativo. Con esta ampliación, ATE suma ya 13 seccionales distribuidas en toda Río Negro , integrando a empleados de los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal.

El sindicato , que este año celebra un siglo de historia en el país , busca con esta estructura más capilar mejorar la defensa de los derechos laborales y la cercanía con los trabajadores de cada región. La elección simultánea en tres nuevos distritos es interpretada dentro de la organización como un paso clave en su estrategia de federalización y de participación democrática interna.

elecciones ate chimpay

Quiénes fueron electos

En Jacobacci, la secretaria general será Sonia Camba (Lista Bordó René Salamanca); en Valle Medio, Mariela Rodríguez (Lista Verde ANUSATE); y en la Región Sur, Hugo Benites (Lista Verde ANUSATE). Cada conducción local estará acompañada por una comisión administrativa integrada por doce secretarios, doce vocales suplentes y una comisión revisora de cuentas conformada por tres miembros titulares y tres suplentes.

Estas nuevas autoridades se suman a las diez seccionales ya existentes en la provincia: Alto Valle Este, Alto Valle Oeste, Allen, Norte, Villa Regina, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Catriel, Bariloche y Andina Sur, completando un mapa sindical con presencia activa en todo el territorio rionegrino.

Ámbitos de representación

Las flamantes seccionales reunirán a trabajadores de escuelas y hospitales, ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Humano, Justicia y Seguridad, SeNAF, IPROSS, Rentas, Registro Civil, centros de formación, Ente de Desarrollo Región Sur, municipios y PAMI, entre otros organismos. De esta manera, ATE amplía su capacidad de representación directa en sectores estratégicos de la administración pública.

elecciones en ate rio negro

El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, destacó el esfuerzo colectivo que permitió concretar este crecimiento institucional. “Felicitamos a todos nuestros afiliados, delegados y nuevas conducciones seccionales por el arduo trabajo territorial y por brindar tiempo de su vida al crecimiento de nuestra querida Asociación”, expresó. “Es un orgullo formar parte de esta gran familia sindical que sigue llegando a cada rincón de la provincia, a 100 años de historia en Argentina”, añadió.

Aguiar: “Los estatales tendrán más poder para transformar la realidad”

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, celebró la elección en Río Negro y subrayó el significado político y organizativo de las nuevas seccionales. “Nuestro sindicato alcanza casi la máxima extensión territorial posible en la provincia. Tenemos que reconocer a los dirigentes que fueron electos, a la conducción provincial y a todas las seccionales que, a pesar de los momentos complejos, priorizaron la unidad”, sostuvo.

Aguiar, de origen rionegrino, destacó también la alta participación lograda y el impacto que tendrá en la fuerza del gremio: “El poder es la fuerza que nos permite transformar un determinado estado de cosas. A partir de hoy, los trabajadores estatales de Río Negro tendrán más poder para seguir peleando por estabilidad, salarios y condiciones dignas de trabajo”.