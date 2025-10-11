La autocrítica entre lágrimas de Crespo tras la eliminación de Cipo y qué pasará con el plantel

El Capataz no pudo dar vuelta la serie frente a Kimberley en La Visera y algunos jugadores, como el arquero y referente, hablaron con LMC. Cómo sigue todo en Cipo.

Cipolletti no pudo dar vuelta el resultado que le hubiera permitido continuar en la disputa del ascenso en el Torneo Federal A , luego de empatar 0 a 0 en La Visera en la tarde del sábado, frente a Kimberley de Mar del Plata . El resultado negativo en el partido de ida, donde cayó por 1 a 0, fue el detonante de la eliminación.

Luego de una buena mitad de temporada, el equipo de Daniel Cravero fue de más a menos: hoy intentó con más ganas que buen juego, lo que dificultó el gol que hubiera significado la clasificación a la siguiente ronda de la Reválida.

Varios jugadores se mostraron dolidos por el resultado cuando el árbitro Juan Nebbietti pitó el final del encuentro. Uno de ellos fue Facundo Crespo , arquero del Capataz, que a lo largo de la temporada no solo fue una de las figuras del plantel, sino también uno de los mejores arqueros de la categoría.

A pesar de las múltiples ocasiones donde salvó a Cipo, el arquero hizo una autocrítica entre lágrimas y visiblemente conmovido, en declaraciones a LMC, presente en el campo de juego: "Duele mucho porque este equipo no se lo merecía. Creo que soy gran responsable de lo que pasó, hoy y otros partidos atrás. Son un conjunto de cosas que a veces uno no puede controlar, la cabeza a veces no te juega a favor y te lleva a cometer errores", declaró.

Facundo Crespo fue figura en varios partidos de Cipolletti en el último Federal A. Cumplió años ayer y trabajará en la mensajería de un amigo.

El guardametas demostró su sentido de pertenencia con la institución, mostrando su dolor por la eliminación de la presente temporada del Federal A, a pesar de haber sido uno de los jugadores más destacados del equipo.

La palabra de Cristian Ibarra y el futuro de varios jugadores de Cipolletti

Otro de los jugadores que pasó por el micrófono de LMC fue Cristian Ibarra, de quien mucho se especula sobre su futuro. Sobre el partido de hoy, explicó: "Perdimos un poco de confianza como equipo, pero hicimos la diferencia y creamos situaciones. No tuvimos la suerte y ese último empujón que necesitábamos, todo lo contrario a la primera etapa. Hicimos un gran sacrificio".

"Estoy contento por un lado por mi temporada, pero triste por este resultado. Nos sacaron una pelota en la línea y nos quedamos afuera por un gol. No supimos aprovechar las situaciones", agregó.

Sobre qué sucederá con su futuro en la institución, dijo: "Por ahora no sé qué va a pasar con mi carrera, vamos a descansar un poco, a pensar y a procesar esto. No es que nos da igual".

Lo cierto es que para Cipolletti no será fácil mantener el plantel que, a pesar de la eliminación, hizo una buena campaña llegando hasta esta fase de la Reválida donde cayó ante Kimberley.

De hecho, Marcelo Bastías, el director del consejo de futbol, declaró una vez finalizado el encuentro que "va a ser imposible mantener el plantel", porque "quieren cobrar el doble". De esa forma, se espera que hayan novedades en los próximos días cuando se aclare el panorama de varios jugadores de la institución.