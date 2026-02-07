Asesinaron a un hombre de una puñalada en pleno centro de Bariloche y hay dos detenidos

El hecho ocurrió el viernes por la noche. La víctima se encontraría en situación de calle. Uno de los sospechoso cayó en un allanamiento. El otro se entregó voluntariamente.

El sangriento ataque mortal se produjo en pleno centro de Bariloche, un punto muy transitado por turistas y pobladores.

Un hombre de alrededor de 30 años de edad fue asesinado de una puñalada el viernes por la noche en inmediaciones de la esquina de las calles Rolando y Moreno, en pleno centro de Bariloche.

Con el correr de las horas dos sujetos quedaron detenidos , sospechados de haber participado en el hecho que generó una enorme conmoción , dado que se registró en un sector cercano al Centro Cívico, uno de los principales atractivos turísticos que tiene la ciudad, muy transitado por visitantes y residentes.

La víctima, que se encontraría en situación de calle , recibió un puntazo en la zona torácica provocado con un elemento punzocortante, informaron medios de la región cordillerana rionegrina, que citaron a fuentes policiales. Una de las hipótesis que se manejan indica que se produjo una pelea, aunque hasta el momento se desconocían los motivos.

Los primeros trascendidos señalaban que también habían detenido a una mujer, pero luego esa versión fue perdiendo fuerza.

Cámaras de seguridad registraron el ataque

El herido quedó tendido en el piso en medio de un charco de sangre ante el estupor de los transeúntes, hasta que arribaron al lugar efectivos de la Comisaría Segunda, que se encuentra en el Centro Cívico, y organizaron su trasladado al hospital local. Sin embargo, por la severidad de la lesión falleció minutos después en el centro asistencial.

Los investigadores, que trabajaron bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal, lograron recabar cámaras de seguridad del área, imágenes que resultaron de suma relevancia, dado que registraron toda la secuencia del ataque.

Con esa información y otros datos averiguados efectuaron dos allanamientos durante la madrugada de este sábado. Uno lo realizaron en una vivienda del barrio Las Mustias, situado al sur del ejido urbano, donde detuvieron a un hombre que podría estar relacionado con el sangriento caso.

Crimen centro Bche

El operativo fue requerido por el fiscal Facundo D´Apice y fue ejecutada por personal de la Comisaría Segunda y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, quienes contaron con el acompañamiento de un equipo del COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate-.

En el mismo domicilio, localizado en la calle La Paz, secuestraron distintos elementos para incorporar como evidencia para la investigación, se consignó.

Mientras que el segundo sospechoso se entregó voluntariamente durante la mañana de este sábado, agregaron desde el Ministerio Fiscal, desde donde se anticipó que estiman que en el transcurso de este domingo se realizará la audiencia para formularle los cargos.