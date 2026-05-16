Último adiós a Omar Moreno, la víctima fatal del choque en la Ruta 22

El hombre de 64 años fue velado este sábado por la mañana en Cervantes. Los dolorosos mensajes de despedida.

La comunidad de Cervantes despidió con profundo dolor a Omar Edgardo Moreno , el hombre de 64 años , la víctima fatal del accidente que sucedió en la Ruta Nacional 22 , a la altura de Cervantes .

Moreno, un reconocido vecino de la localidad, fue velado este sábado por la mañana en la sala de Cueto y posteriormente fue trasladado al cementerio local , con el acompañamiento de familiares, amigos y vecinos conmovidos por la tragedia.

Su fallecimiento generó un profundo dolor en la comunidad de Cervantes, donde era reconocido por su participación política e institucional. Durante los últimos años, Moreno se desempeñó como convencional constituyente , revisor de cuentas e incluso integró la lista de concejales del espacio Todos x Cervantes.

Desde el sector político al que perteneció expresaron un emotivo mensaje de despedida, destacando su compromiso y presencia dentro del espacio.

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“Era parte fundamental, activa e importante de este espacio, siempre con una mirada clara y las palabras justas para cada ocasión, dejando un vacío tan grande entre quienes compartieron con él el trabajo, las ideas y tantos momentos vividos”, manifestaron.

El estado de salud de los otros heridos en el trágico choque

Mientras tanto, familiares y allegados continúan atentos a la evolución de la esposa de Moreno, quien viajaba junto a él al momento del siniestro vial y permanece internada tras sufrir heridas de gravedad. Además, otra mujer involucrada en el choque también resultó con lesiones severas y fue trasladada al hospital de Roca, donde una de las pacientes debió ser sometida a una cirugía y en la actualidad, permanecía en estado delicado.