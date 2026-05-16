Cipolletti: dos operativos policiales terminaron con un detenido y elementos recuperados

Personal de la Subcomisaría 79 recuperó elementos robados en una panadería y teléfonos sustraídos en dos hechos ocurridos en el barrio Antártida Argentina.

La Policía de Río Negro , a través de efectivos de la Unidad 79° de Cipolletti , llevó adelante en las últimas horas dos procedimientos que culminaron con resultados positivos. Los operativos permitieron la aprehensión de un hombre y la recuperación de elementos denunciados como sustraídos, en hechos ocurridos en el barrio Antártida Argentina.

El primero de los episodios se registró durante la mañana, cuando desde una panadería alertaron sobre el robo de una billetera a un cliente. De acuerdo a la información recabada, un individuo —con antecedentes y conocido en el ambiente delictivo— habría aprovechado un descuido para concretar el hurto .

Con los datos aportados por testigos y la víctima, el personal policial desplegó un operativo en la zona de calle Esquiú. La intervención fue inmediata y permitió ubicar al sospechoso a pocas cuadras del lugar.

Al momento de ser identificado, el hombre tenía en su poder documentación personal del damnificado, además de una tarjeta de débito. Estos elementos resultaron clave para confirmar su vinculación con el hecho, por lo que se procedió a su demora y traslado a la unidad policial.

Si bien no se logró recuperar la totalidad de la billetera sustraída, sí se restituyó parte de su contenido, lo que permitió aliviar parcialmente el perjuicio sufrido por la víctima.

robo panaderia Hombre detenido por hurto de una billetera a un cliente de una panadería.

Robo agravado y seguimiento con geolocalización en Cipolletti

El segundo procedimiento se originó tras la denuncia de un robo agravado ocurrido en otro comercio, también ubicado sobre calle Esquiú. Según el relato de la víctima, un hombre ingresó al local y, mediante amenazas con un arma de fuego, sustrajo dos teléfonos celulares antes de escapar.

A partir de la denuncia, se activaron tareas investigativas que incluyeron el seguimiento de los dispositivos a través de sistemas de geolocalización. Esta herramienta tecnológica permitió orientar el operativo hacia una vivienda ubicada sobre calle Río Neuquén.

En el lugar, los efectivos identificaron a un hombre residente, quien finalmente hizo entrega voluntaria de los teléfonos robados. Según manifestó, los había adquirido recientemente, sin aportar mayores detalles sobre su procedencia.

robo celulares Celulares recuperados por efectivos de a Subcomisaría 79, gracias a la geolocalización que se encontraba activada.

Si bien en este segundo hecho no se informó sobre una detención directa vinculada al robo, la situación quedó bajo análisis de la Justicia para determinar posibles responsabilidades.

La Fiscalía de turno dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes en ambos casos y ordenó la restitución de los elementos recuperados a sus legítimos propietarios, medida que se concretó en las últimas horas.

Desde la fuerza policial destacaron que la rapidez en la denuncia y la colaboración de testigos resultaron fundamentales para el éxito de los procedimientos. Asimismo, remarcaron el valor de las herramientas tecnológicas, como la geolocalización, una opción disponible en todos los dispositivos electrónicos, recomendable de activar para lograr identificar ante un robo o extravío.