Comerciantes de Cipolletti ya pueden renovar, transferir y habilitar sin ir al municipio

Con nuevas funciones, el sistema online agiliza habilitaciones comerciales, reduce tiempos y elimina costos para comerciantes de la ciudad.

El Municipio de Cipolletti amplió las funcionalidades online para tramitar y renovar licencias comerciales.

El municipio de Cipolletti dio un nuevo paso en su proceso de modernización administrativa al incorporar funciones ampliadas a su plataforma digital de trámites comerciales . A partir de ahora, no solo se podrán gestionar habilitaciones comerciales de manera completamente online , sino también realizar otros procedimientos clave como renovaciones, cambios de titularidad, traslados y factibilidades de uso, todo sin costo para los contribuyentes.

La iniciativa, disponible a través del sitio oficial apunta a reducir significativamente los tiempos de gestión y eliminar barreras burocráticas históricas. En este sentido, desde el Ejecutivo local remarcaron que además se decidió eximir el pago de derechos de actuación administrativa , lo que implica un alivio económico concreto para comerciantes y emprendedores.

El sistema había sido lanzado originalmente en octubre de 2025 con el objetivo de digitalizar la emisión de licencias comerciales. Sin embargo, la alta demanda y el crecimiento de la actividad económica motivaron la ampliación de sus funcionalidades. Con esta actualización, el municipio busca consolidar un esquema más dinámico, transparente y accesible.

Según explicó el secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, la plataforma evolucionó en respuesta al uso intensivo por parte de los vecinos. “La incorporación de nuevas funciones se da por la demanda creciente de habilitaciones y por la necesidad de acortar los tiempos de respuesta. Hoy no solo se puede iniciar un trámite desde cero, sino también renovarlo o modificarlo sin necesidad de acudir a una oficina”, indicó.

ECP COMERCIOS CENTRO (20) Los comerciantes cipoleños ahora podrán gestionar todo desde la web oficial, sin necesidad de dirigirse a la oficina presencial. Estefania Petrella

Un sistema más rápido y accesible

Uno de los ejes centrales de esta transformación es la rapidez. A diferencia de los métodos tradicionales, que implicaban múltiples instancias presenciales y tiempos prolongados de espera, el nuevo sistema permite completar gran parte del proceso en pocos pasos y desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El procedimiento fue simplificado en cuatro etapas: primero, el usuario debe registrarse con sus datos personales; luego, cargar la documentación requerida; posteriormente, coordinar una inspección del local; y finalmente, descargar el certificado digital con código QR verificable una vez aprobado el trámite.

Este formato no solo reduce tiempos, sino que también mejora la trazabilidad de cada expediente, brindando mayor transparencia. Además, la posibilidad de acceder al sistema desde cualquier lugar facilita el cumplimiento para comerciantes que antes debían trasladarse hasta dependencias municipales.

Controles y validación de datos

La implementación de la plataforma está respaldada por la Resolución N° 451/2026, que establece mecanismos de verificación de identidad para garantizar la validez de los trámites iniciados. Si bien el proceso es digital, la normativa prevé instancias de control presencial mediante inspecciones, donde se corroborará la documentación original.

De este modo, se busca equilibrar agilidad administrativa con controles efectivos, evitando irregularidades y fortaleciendo la seguridad jurídica de las habilitaciones comerciales.

ECP FISCALIZACION (2).JPG La atención presencial igual continúa con normalidad sobre la calle Brentana. Estefania Petrella

Requisitos claros y adaptados a cada rubro

El sistema también introduce mejoras en la gestión documental. Los requisitos generales incluyen la presentación de DNI, fotografías del local, boleta de tasa municipal y comprobante de pago del trámite (aunque actualmente exento). A esto se suma documentación específica según la actividad, que la propia plataforma indica de manera automática.

Por ejemplo, en el caso del rubro gastronómico, se solicita el certificado de manipulación de alimentos, entre otros documentos particulares. Esta personalización evita errores frecuentes y agiliza la carga inicial.

Modernización al servicio del desarrollo económico

Desde el municipio destacaron que esta política forma parte de una estrategia orientada a acompañar la actividad económica local. La digitalización de trámites no solo simplifica procesos, sino que también incentiva la formalización de comercios, al eliminar costos y reducir complejidades.

En paralelo, se mantiene la atención presencial para quienes requieran asistencia. La Dirección de Comercio funciona en la delegación municipal de Brentana 571, con atención de lunes a viernes de 7.30 a 13.30, además de líneas telefónicas y correo electrónico habilitados para consultas.