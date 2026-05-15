Secuestran motos por escapes ilegales: advierten multas de hasta $5 millones

Controles en distintos puntos de la ciudad dejaron nueve motos secuestradas por escapes ilegales y falta de papeles. Advierten multas millonarias.

El municipio llevó adelante una nueva serie de controles de tránsito en la ciudad.

En un nuevo despliegue de controles viales , la Dirección de Tránsito municipal, junto a efectivos de la Unidad Regional de Policía y la Brigada Motorizada de Apoyo ( BMA ), llevó adelante un operativo que terminó con el secuestro de nueve motocicletas . Las infracciones detectadas estuvieron vinculadas principalmente al uso de caños de escape antirreglamentarios y a la falta de documentación obligatoria para circular.

El procedimiento se desarrolló este jueves en distintos puntos estratégicos de la ciudad, como parte de una política sostenida de fiscalización que apunta a reducir conductas peligrosas y mejorar la convivencia urbana. Según informaron desde el área de Fiscalización, este tipo de operativos responde a reiteradas denuncias vecinales por ruidos molestos y circulación irregular de motos.

Nueve motocicletas fueron secuestradas por presentar adulteraciones en sus caños de escapes y falta de documentación.

Fuerte impacto

Uno de los ejes centrales del operativo fue el control de los escapes adulterados, una práctica frecuente que genera altos niveles de contaminación sonora. Desde la secretaría de Fiscalización advirtieron que el ruido excesivo no solo afecta la tranquilidad de los vecinos, sino que también tiene consecuencias directas en la salud, particularmente en la calidad del descanso y la audición.

“El uso de caños de escape libres o modificados altera significativamente el ambiente sonoro en la ciudad. Es una problemática que recibimos a diario por parte de los vecinos”, señalaron fuentes oficiales. En ese sentido, remarcaron que los controles continuarán intensificándose en diferentes horarios y sectores.

Multas elevadas y sanciones severas

Las infracciones por este tipo de modificaciones están contempladas en el artículo 212 de la ordenanza 491/23. Allí se establece un sistema de multas que va desde los 30 hasta los 1200 SAM (Sanción Administrativa Municipal), cuyo valor actual asciende a $1.400 por unidad.

Esto implica que las sanciones económicas pueden alcanzar montos muy elevados, dependiendo de la gravedad de la falta. Incluso, desde el Municipio indicaron que en algunos casos las multas pueden superar los $5 millones.

El secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga, explicó que a partir de la última modificación del Código de Faltas, los caños de escape antirreglamentarios no solo son retirados de circulación, sino que además son compactados, evitando su reutilización. “Se busca desalentar esta práctica de manera definitiva”, afirmó.

destruccion caños de escape cipolletti.jpg El Municipio, además de secuestrar las motocicletas, lleva adelante campañas de compactación de los caños adulterados.

Posibles inhabilitaciones por reincidencia

Otro aspecto clave de la normativa vigente es el endurecimiento de las sanciones en casos de reincidencia. Según detalló Zuñiga, aquellos conductores que sean detectados en reiteradas oportunidades cometiendo este tipo de infracciones pueden ser inhabilitados para conducir.

Esta medida apunta a generar un efecto disuasivo más fuerte y a promover el cumplimiento de las normas de tránsito. “No se trata solo de sancionar, sino de generar conciencia sobre los riesgos que implican estas conductas”, agregó el funcionario.