Rigurosos controles de tránsito en Cipolletti: el elevado costo de las multas

En un mes a puro brindis y festejo, refuerzan los operativos en Cipolletti, con exitoso resultado. Además, se levantó un vehículo que se encontraba abandonado.

El municipio decidió reforzar los controles de tránsito en la ciudad, en una época del año plagada de celebraciones y despedidas. Desde el 1 al 8 de diciembre se realizaron operativos en diferentes puntos de Cipolletti con el acompañamiento de personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de la Policía de Río Negro .

A través de la Dirección de Tránsito se informó que se labraron un total de 221 actas por diferentes contravenciones , se retuvieron un total de 29 vehículos , 10 de los cuales fueron por alcohol positivo (9 autos y 1 moto), 4 por escapes libres y el restante por faltante de documentación.

Además, se procedió al levantamiento de un vehículo en estado de abandono en calle Ushuaia y Moyano, con el fin de reordenar el espacio público.

¿Cuánto cuestan las multas?

Como lo indica el artículo 212 de la Ordenanza 491/23, en el caso de los vehículos con escapes libres, la multa abarca desde 30 a 1200 Sanción Administrativa Municipal (SAM) (valor actual de la SAM $995) y se aplica por falta, deficiencia o alteración de gases del escape automotor por humo o ruidos molestos.

Es decir, las multas, pueden superar el millón de pesos.

Los vehículos secuestrados fueron puestos a disposición del Juzgado de Faltas municipal, para aplicar la multa correspondiente según los antecedentes, reincidencia y habitualidad de la infracción.

Refuerzan controles a la venta de alimentos frescos

Al mismo tiempo, como adelantamos en las últimas horas, la secretaría de Fiscalización del Municipio de Cipolletti anticipó un refuerzo de los controles higiénicos y de sanidad en lo que respecta a los alimentos expuestos a la venta en locales comerciales de la ciudad. Se debe a que las Fiestas de Fin de Año suelen provocar un aumento del ingreso de alimentos, ventas e infracciones.

Dichos controles se realizan desde el ingreso de los alimentos a la ciudad hasta que el producto queda expuesto para su venta y consumo, manifestaron desde el Municipio. Durante el año se decomisaron casi dos toneladas de comida por mes, pero es diciembre el mes más complejo.

La Policía de Río Negro incautó dos toneladas de carne en mal estado que se vendía en Cipolletti.

Desde la comuna informaron que se refuerzan los controles de los alimentos en locales comerciales gastronómicos, salones de eventos, y ferias.

Si bien los controles en cuanto a salubridad alimentaria se realizan todo el año, durante la presente temporada de fin de año y de temperaturas elevadas, se puntualizan las inspecciones en los rubros: carnicerías, heladerías, autoservicios y supermercados.

Durante las inspecciones se verifican principalmente las condiciones de funcionamiento e higiene de los productos perecederos expuestos a la venta y sus fechas de aptitud (vigencias).

Desde el mes de enero al mes de noviembre del presente año se decomisaron (se sacaron de circulación) aproximadamente 22.313,8 kilos y 7558,8 litros de alimentos no apto para el consumo humano previniendo así diferentes tipos de enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA).

Además se realiza el control puntual en eventos privados como Fiestas de Egresados, dónde por eventos concurren entre 400 y 900 comensales. Allí a través del Departamento municipal se realiza la verificación de la manipulación y conservación de los alimentos, se verifica que el personal cuente con ropa reglamentaria , que los sanitarios cuentan constantemente con agua, que la materia prima provenga de establecimiento habilitados, entre otros aspectos.