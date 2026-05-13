Sorpresivo control en Cipolletti: 15 infracciones y 4 alcoholemias positivas en pleno día de semana

El cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti en conjunto con la policía de Fernández Oro llevaron adelante un inesperado operativo de tránsito.

El control de tránsito se llevó adelante la noche del martes en la intersección de la Ruta Chica y Circunvalación.

Un sorpresivo control de tránsito se desarrolló la noche del martes sobre la Ruta Provincial 65 entre los accesos de la calle Mosconi y Circunvalación . El operativo del cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti acorraló a los conductores que transitaban por la ruta Chica con dirección al centro de la ciudad y hacia Fernández Oro .

El procedimiento fue ejecutado por el personal del cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti en conjunto con la Policía de Fernández Oro. El operativo incluyó la fiscalización de automóviles, identificación de personas y test de alcoholemia para los conductores designados.

Como resultado del despliegue, las autoridades controlaron 78 autos con alómetro y confeccionaron 15 infracciones policiales . Además, el operativo labró tres actas de incautación por contar con cédulas de identificación automotor vencidas o sin validez vigente.

El procedimiento de tránsito municipal efectuó dos retenciones preventivas que luego fueron subsanadas por los conductores involucrados, es decir, dos vehículos presentaban el faltante de documentación obligatoria en un primer momento pero el problema fue solucionado minutos después, por eso no implicó una sanción o secuestro del vehículo.

CONTROLES El control del cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti identificó a tres vehículos bajo los efectos del alcohol.

El inesperado control descubrió a tres conductores bajo los efectos del alcohol

El control de tránsito ubicado en plena intersección de la Ruta Chica con Circunvalación, sorprendió a los conductores que transitaban con algunas copas encima por las calles de Cipolletti. Ese fue el caso de un hombre que fue sometido al test de alcoholemia y arrojó el resultado positivo con 0,15 gr/l, sin embargo no se secuestró el vehículo.

Otro conductor fue sometido al control de alcoholemia y detectó que el hombre transitaba bajo los efectos del alcohol. Debido al resultado positivo, los agentes ordenaron la retención del vehículo preventivamente.

Fuentes policiales informaron que cerca de las 21:37 horas retuvieron la marcha de un Volskwagen Gol Trend de color blanco, y el conductor fue sometido a un test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo con 0,50 gramos de alcohol por litro de sangre. Debido al resultado positivo, los agentes llevaron adelante la retención del auto y posterior traslado al depósito municipal.