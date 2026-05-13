Atención Cipolletti: anuncian un nuevo corte de luz para este jueves
Edersa anunció un corte programado en Cipolletti por trabajos en la red. Piden tomar precauciones en los hogares.
Vecinos de Cipolletti deberán prepararse para un corte de energía este jueves, en el marco de trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.
Según informó Edersa, la interrupción del servicio se realizará de 9:00 a 10:00 y afectará a todo el barrio Obrero B.
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Las tareas incluyen mejoras en redes de baja y media tensión, además de mantenimiento general y poda preventiva.
Piden tomar precauciones
Desde la distribuidora solicitaron a los vecinos tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar inconvenientes durante el corte.
Se recomienda desconectar electrodomésticos sensibles y prever alternativas ante la falta de suministro eléctrico durante ese período.
También habrá cortes en otras ciudades
Los trabajos programados no solo afectarán a Cipolletti, sino también a otras localidades de la región:
En Catriel habrá dos cortes. Se extenderá desde las 13:00 hasta las 15:00 y de 14:00 a 17:00 en distintos sectores de la ciudad.
Mientras que en General Roca la interrupción será de 9:30 a 13:00 en un amplio cuadrante urbano.
Estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento para mejorar la calidad del servicio eléctrico en la región.
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