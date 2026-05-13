La obra de gas en barrio Labraña ya alcanza el 80% y entra en su etapa final

Más de 120 familias están cada vez más cerca de contar con el servicio en sus hogares, tras décadas de espera y con trabajos que avanzan hacia su conclusión.

El barrio Labraña de Cipolletti ya alcanzó el 80% de ejecución de la obra de gas.

La histórica obra de gas natural en el barrio Labraña avanza a paso firme y ya alcanzó un 80% de ejecución, marcando un punto de inflexión para más de 120 familias que, durante décadas, debieron atravesar los inviernos sin acceso a este servicio esencial. Según confirmaron desde la Secretaría de Obras Públicas , los trabajos ingresaron en su etapa final y, de no mediar inconvenientes, en pocas semanas comenzarán a verse los últimos tramos de una intervención largamente esperada.

El proyecto, que se ejecuta en el marco de la licitación pública N°19/2025, contempla la ampliación de la red de gas natural en todo el sector, con empalme a la red existente sobre calle Estado de Israel. Desde allí, la traza continúa por calle Raúl Labraña Oeste y se extiende hacia el interior del barrio, garantizando las conexiones domiciliarias correspondientes.

Durante 50 años, los vecinos de ese sector se calefaccionaron con garrafas y leña.

Avance sostenido y etapa clave de instalación

En términos técnicos, la obra incluye la instalación de aproximadamente 2.825 metros lineales de cañerías de polietileno de distintos diámetros, diseñadas según los parámetros establecidos en el croquis preliminar elaborado por la empresa Camuzzi Gas del Sur. Estas tareas se desarrollan bajo estrictas normas de seguridad y calidad, conforme a las disposiciones del Ente Nacional Regulador del Gas ( ENARGAS), con inspecciones conjuntas entre la empresa distribuidora y el municipio.

Uno de los avances más visibles en esta etapa es la colocación de los nichos domiciliarios, estructuras fundamentales para la futura conexión del servicio en cada vivienda. De los 135 previstos, ya se instalaron 100, lo que representa un progreso significativo en el tramo final de la obra. Paralelamente, comenzó el despliegue de la cañería principal, una fase clave que permitirá vincular toda la red interna del barrio con el sistema troncal.

gas barrio labraña La obra beneficiará a cerca de 130 familias.

Una obra histórica para el barrio Labraña

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que se trata de una intervención estructural que no solo mejorará la calidad de vida de los vecinos, sino que también equipara el acceso a servicios básicos con otros sectores de la ciudad. En ese sentido, el intendente Rodrigo Buteler valoró el impacto de la obra y su avance sostenido.

“Estamos a muy pocas semanas de terminar la obra. Ya se colocaron 100 nichos de 135, y comienza la instalación de la cañería. Esto se suma al gas de Puente 83 y a todos los trabajos de infraestructura que estamos haciendo, para que todos los barrios tengan los mismos servicios”, expresó el jefe comunal tras una recorrida por el lugar.

El proyecto es ejecutado por el Gobierno de la provincia de Río Negro, con acompañamiento de la Municipalidad de Cipolletti, en una articulación que permitió acelerar los tiempos administrativos y financieros para concretar una demanda histórica.

Durante su visita al barrio, Buteler también destacó el carácter simbólico de la obra: “Es una infraestructura muy esperada e histórica para los vecinos del sector”. Sus palabras reflejan el significado que tiene esta intervención para una comunidad que, durante más de 50 años, debió recurrir a la leña y las garrafas como únicas alternativas para calefaccionarse.

E.C.P PUENTE 83 OBRA DE GAS (15) Esta obra se suma a la ejecutada en puente 83 para ampliar el acceso al gas natural. Estefania Petrella

El impacto en la vida cotidiana

El impacto del gas natural en la vida cotidiana de los vecinos será inmediato. No solo permitirá una mejora sustancial en las condiciones de calefacción durante el invierno, sino que también implicará un alivio económico, al reducir la dependencia de insumos costosos y de difícil acceso.

En paralelo al avance de la obra, desde el municipio recordaron que, una vez finalizada la red, los frentistas deberán iniciar los trámites correspondientes ante Camuzzi para concretar las conexiones domiciliarias. Este paso será determinante para que cada hogar pueda comenzar a utilizar el servicio de manera efectiva.