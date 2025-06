Barrio Labraña: Medio siglo sin gas y la lucha diaria contra el frío con leña y garrafas

En una de las mañanas más frías del año, Mariana nos recibe en su casa, donde un fogón de leña arde en su patio para calentar el ambiente. "Es por ustedes, nosotros estamos curtidos", ironiza con una sonrisa, mientras las llamas de la parrilla chisporrotean en un intento por mitigar el frío.

El drama de los vecinos de un barrio cipoleño sin gas.mp4

"Un invierno más", dice con nostalgia. "Somos un barrio que está hace 50 años y ahora, recién hace poco, tenemos las escrituras. Hay una posibilidad de tener gas, pero suponemos que más adelante, porque el Estado no está haciendo estas obras", añade. La esperanza de poder acceder al gas natural es la luz al final del túnel para muchos de sus vecinos, pero la espera se hace interminable.

El Barrio Labraña y las zonas cercanas como Costa Norte, Los Olmos, Los Sauces y La Ribera, son áreas de Cipolletti que llevan décadas sin gas. A pesar de ser barrios que forman parte del ejido urbano de la ciudad, aún dependen de recursos más primitivos como la leña y las garrafas, que se han convertido en artículos de lujo para muchas familias. El costo de la leña, por ejemplo, alcanza los $65 mil por un bin que dura solo 3 o 4 días.

Las garrafas, en tanto, cuestan entre $21 mil y $30 mil, dependiendo de la planta distribuidora. "Es muy difícil, porque la leña es muy cara. Somos todos trabajadores, pero nos cuesta mucho poder calefaccionarnos. Hay muchos adultos mayores y muchos niños", comenta Mariana, mientras el frío se intensifica.

E.C.P LABRAÑA (9).JPG Marian Santillán, lleva adelante el comedor “Los afortunados de Labraña”, un espacio comunitario autogestivo y familiar. Estefania Petrella

El Labraña, un barrio solidario

En el barrio, la solidaridad es una necesidad. "Acá los vecinos siempre tratamos de ayudarnos entre nosotros", dice Mariana. La empatía es el motor que permite a esta comunidad seguir adelante, a pesar de las dificultades económicas. La situación es compleja y, en muchos casos, la ayuda estatal parece insuficiente para cubrir las necesidades básicas. El operativo Plan Calor, que ofrece a los vecinos algunas bolsas de leña, redujo su frecuencia: antes llegaban cada 15 días, pero ahora es solo una vez al mes. " Una bolsa de leña es nada. Es la bolsa de papa que puede durar un día", explica Mariana con tristeza.

El frío, que se cuela por las paredes de las viviendas, es algo con lo que los vecinos de Labraña han aprendido a convivir. Muchos recurren a la garrafa para calefaccionarse, aunque esta no es una solución duradera. "Sabemos que va a haber esta ola polar, y sería bueno que nos adelanten la leña, pero no ha llegado todavía. Por lo menos acá no", comenta, lamentando la falta de previsión de las autoridades.

La incertidumbre de si el gas llegará algún día se mezcla con el sentimiento de que, aunque parece que falta poco para que el servicio de gas natural se haga realidad, los otros barrios aún están mucho más alejados de esa posibilidad. Primero, deben tener las escrituras de las tierras, un paso fundamental para poder acceder a este servicio básico.

E.C.P LABRAÑA (19).JPG En el barrio Labraña viven hace 50 años sin gas natural. Acá el Estado llega a veces. Estefania Petrella

Otro de los pedidos de Mariana es que el camión encargado de proveer las garrafas llegue al barrio, permitiendo a los vecinos realizar la compra y reposición en el acto, sin necesidad de trasladarse caminando o pagando un taxi para la recarga. "Muchas veces me ofrezco, con la moto que usamos para repartir churros, para llevar y traer las garrafas a los vecinos, pero nos gustaría que al menos se garantice la llegada del camión dos veces por semana, por parte de la empresa operadora del servicio", expresó.

A pesar de las adversidades, los vecinos del barrio Labraña siguen esperando y soñando con un futuro en el que el gas natural llegue a sus hogares, aliviando el peso económico de las garrafas y la leña. Sin embargo, la lucha no termina ahí: la resiliencia de la comunidad se extiende más allá del frío. En un contexto de austeridad y falta de obras, el apoyo mutuo y el trabajo comunitario son los pilares sobre los cuales se sostienen.