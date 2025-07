¿Qué pasará con las clases y el frío este martes? Sin ingreso tardío, pero contemplan excepciones

Según pudo saber LMCipolletti a través de fuentes ministeriales, la medida de ingreso tardío no se renovará de forma generalizada. Sin embargo, se contemplan excepciones para instituciones que aún no lograron restablecer el servicio de agua o calefacción , y en algunos casos de escuelas rurales donde las condiciones climáticas o edilicias impidan el normal funcionamiento.

En zonas de temperaturas extremadamente bajas, donde ya se había dispuesto la suspensión de clases en varias escuelas, esa medida seguirá vigente hasta nuevo aviso. Lo mismo ocurre con algunas zonas rurales donde persisten complicaciones operativas. De esta manera, todos los establecimientos escolares de todos los niveles y modalidades las jurisdicciones correspondientes a los Consejos Escolares de Bariloche, El Bolsón, Ingeniero Jacobacci y Los Menucos no tendrán clases.

presencialidad-escuelas-01-finaljpg.webp

Además, se informó que cada Consejo Escolar podrá ir evaluando la situación escuela por escuela, a medida que avance el día. En caso de inasistencias, el Ministerio aclaró que no se computará la falta a los estudiantes, aún cuando las clases se desarrollen con normalidad. “Si los padres deciden no enviar a sus hijos por las condiciones climáticas, la falta no se registrará”, señalaron.

En los casos donde las clases estén suspendidas, se aplicarán dispositivos pedagógicos domiciliarios para continuar con la enseñanza.

Ingreso tardío el lunes por el frío extremo

Este lunes 30 de junio, debido a las temperaturas bajo cero, se aplicó una medida preventiva de ingreso tardío a las 9:30 en el turno mañana para todas las escuelas de Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Allen, Fernández Oro, General Roca, y otras localidades del Alto Valle.

La decisión también alcanzó a instituciones de la Línea Sur, la Zona Andina y la Costa Atlántica, como San Antonio Oeste, Viedma, Jacobacci, Los Menucos y Bariloche. La medida fue coordinada por los Consejos Escolares junto con el Ministerio de Educación, con el fin de evitar la exposición temprana de estudiantes, docentes y auxiliares a temperaturas extremas.

Críticas de ATE: “La medida debería haber sido la suspensión de clases”

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó la decisión del Ministerio de Educación de implementar ingreso tardío de este lunes en lugar de suspender las clases. El gremio denunció que se ponía en riesgo la salud de los trabajadores de servicio de apoyo (porteros), al exigirles el ingreso a las 7 de la mañana, dos horas antes que el resto de la comunidad educativa.

Desde ATE señalaron que esta diferencia de criterios implica una forma de “discriminación” y consideraron inadmisible que se sigan haciendo distinciones entre trabajadores. La organización adelantó que evaluará medidas de acción directa si persiste este tratamiento desigual.

¿Hasta cuándo seguirán los fríos extremos?

Para el martes 1 de julio se espera una jornada mayormente cubierta durante el día y despejada por la noche. Las temperaturas subirán levemente, con una máxima de 8°C y una mínima de -8°C, aún extremadamente frío. Los vientos provendrán del noreste, aumentando su intensidad hasta los 12 km/h durante el día, con ráfagas de hasta 17 km/h.

El miércoles 2 de julio continuará la tendencia ascendente en las temperaturas. La máxima alcanzará los 11°C, mientras que la mínima será de -1°C. El cielo se presentará mayormente cubierto en ambas franjas del día. El viento, que soplará desde el sur y luego desde el noreste, mantendrá velocidades entre 5 y 12 km/h, con ráfagas cercanas a los 16 km/h.

El jueves 3 de julio será uno de los días más cálidos de la semana, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y -1°C. Sin embargo, la nubosidad será constante, con cielo cubierto tanto de día como de noche. El viento se intensificará levemente, aunque manteniéndose aún leve. Alcanzará ráfagas de hasta 20 km/h desde el suroeste y noreste.

Clima inestable el viernes: a cuánto llegarán las ráfagas

El viernes 4 de julio se destaca por el viento. Aunque la temperatura se mantendrá estable con una máxima de 14°C y una mínima de 1°C, las ráfagas alcanzarán los 64 km/h, especialmente durante la noche. El cielo continuará cubierto durante toda la jornada y el viento soplará desde el sureste durante el día y desde el suroeste por la noche, con velocidades de hasta 40 km/h.

Finalmente, el sábado 5 de julio presentará una leve mejoría en las condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día. Las temperaturas descenderán ligeramente, con una máxima estimada en 14°C y una mínima de -3°C. El viento, aunque todavía presente, disminuirá en intensidad respecto al día anterior, con ráfagas de hasta 29 km/h provenientes del oeste.