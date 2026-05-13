Viajar en el Tren del Valle será más costoso desde el lunes

Desde el lunes 18 de mayo aumenta el boleto del Tren del Valle. Se incrementará mensualmente hasta septiembre.

Viajar entre Cipolletti y Neuquén en tren será más caro a partir del lunes 18 de mayo. La secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía , oficializó un esquema de aumentos escalonados que se extenderá mes a mes hasta septiembre de 2026, con subas progresivas que impactarán directamente en el bolsillo de los usuarios que utilizan el servicio a diario en el Alto Valle .

La medida fue instrumentada mediante la Resolución 26/2026, firmada el 8 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina . El documento establece un ajuste tarifario para el transporte ferroviario de jurisdicción nacional, dentro del cual se encuentra comprendido el Tren del Valle , el servicio que conecta ambas márgenes del río Neuquén y que representa una alternativa de movilidad regional.

Las nuevas tarifas mes a mes

El esquema de actualización contempla aumentos mensuales consecutivos. Para quienes abonen el pasaje únicamente con tarjeta SUBE —condición excluyente para acceder al servicio— los valores quedarán de la siguiente manera:

Mayo (desde el 18): $563

$563 Junio: $649

$649 Julio: $734

$734 Agosto: $819

$819 Septiembre: $905

Esto implica que entre mayo y septiembre el valor del pasaje crecerá un 60,7%, pasando de $563 a $905 en el lapso de cinco meses. La tarjeta SUBE es el único medio de pago habilitado para abordar el Tren del Valle, por lo que los usuarios que no cuenten con ella deberán tramitarla antes de intentar utilizar el servicio.

ECP TREN La medida fue establecida por la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Economía. Estefania Petrella

El marco legal del aumento

La Resolución 26/2026 no fue dictada de manera unilateral ni sin procedimiento previo. El texto normativo cita un extenso marco legal que incluye la Ley 26.352, que regula el reordenamiento de la actividad ferroviaria, y la Ley 27.132, que declaró de interés público nacional la reactivación de los ferrocarriles de pasajeros en todo el territorio argentino.

Asimismo, la resolución invocó el artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza a los consumidores y usuarios el derecho a una información adecuada, veraz y a condiciones de trato digno y equitativo. En este marco, la norma abrió una instancia de participación ciudadana de tres días hábiles para que los interesados pudieran presentar opiniones y propuestas a través del sitio web oficial del organismo.

Sin embargo, el propio texto aclara que dichas opiniones no tienen carácter vinculante para las autoridades administrativas. Es decir, la consulta fue requisito formal, pero la decisión final no quedó condicionada a los resultados del proceso participativo.

Tren del Valle 03 El aumento llega en un contexto de desfinanciamiento en el sector, especialmente en el Tren del Valle donde las exigencias continúan para ampliar frecuencias entre ambas provincias. Claudio Espinoza

Un servicio estratégico bajo presión tarifaria

El Tren del Valle representa mucho más que un medio de transporte en la región. Para numerosos trabajadores, estudiantes y vecinos de Cipolletti, Neuquén y las localidades intermedias, el ferrocarril es la opción más accesible y predecible frente al caos del tránsito en el puente carretero y las variaciones del transporte urbano convencional.

La suba impacta especialmente en los sectores de menores ingresos, que son históricamente los principales usuarios del servicio. A diferencia de los automóviles particulares o el taxi, el tren ofrece cuatro frecuencias diarias (dos por la mañana y dos por la tarde) y un recorrido fijo que no depende del estado del tráfico ni de los cortes en los puentes. Perder competitividad tarifaria podría desalentar su uso justo cuando el servicio está consolidando su demanda.

Anexo tarifas Trenes

Contexto nacional y política ferroviaria

El ajuste del Tren del Valle se enmarca en una política del gobierno nacional de reducir los subsidios al transporte y avanzar hacia tarifas que reflejen con mayor precisión los costos operativos del sistema. La Resolución 26/2026 también incluye actualizaciones en los cuadros tarifarios del transporte automotor urbano y suburbano de jurisdicción nacional, lo que indica que el movimiento tarifario no es aislado sino parte de una estrategia integral de revisión del financiamiento del transporte público.

La Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima, entidad a cargo de la gestión de varios servicios ferroviarios en el país, opera en un contexto de transición donde la sustentabilidad económica de los servicios es una prioridad declarada de la administración nacional. En ese esquema, los aumentos escalonados buscan evitar un shock tarifario único, pero distribuyen el impacto a lo largo de los meses restantes del año.