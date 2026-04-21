El Tren del Valle recupera sus frecuencias tras el recorte: cómo queda el servicio

El Tren del Valle volvió a operar con sus frecuencias diarias entre Cipolletti y Neuquén tras semanas de recortes que habían generado reclamos y complicaciones.

Se reestablecieron las frecuencias diarias del Tren del Valle entre Cipolletti y Neuquén.

Luego de semanas marcadas por la incertidumbre y el malestar de los usuarios, el Tren del Valle volvió a funcionar con sus frecuencias habituales entre Cipolletti y Neuquén . La reactivación del servicio se da tras la decisión de Trenes Argentinos de reducir la operatoria a una sola frecuencia diaria, medida que había generado fuertes críticas tanto de pasajeros como de dirigentes políticos de la región.

La restitución de los servicios fue confirmada en las últimas horas y marca un cambio en el escenario que, hasta hace poco, mostraba un sistema ferroviario en retroceso. Ahora, el tren vuelve a contar con cuatro frecuencias diarias por sentido de lunes a viernes, recuperando así su rol como alternativa de transporte entre Río Negro y Neuquén.

Vuelven los cuatro servicios diarios

Según se informó, el esquema actual retoma los horarios que regían previamente al recorte. Desde Cipolletti hacia Neuquén, los trenes salen por la mañana a las 7 y 8.25, mientras que por la tarde lo hacen a las 17 y 18.25. En sentido inverso, desde Neuquén a Cipolletti, los servicios parten a las 6.51 y 8.26 por la mañana, y a las 16.35 y 18.15 por la tarde.

De esta manera, los usuarios vuelven a contar con opciones en distintos momentos del día, especialmente en horarios clave vinculados a la jornada laboral y educativa, lo que permite mejorar la planificación de los viajes diarios.

Consultado por LM Cipolletti, Brian Tamborindegui, delegado del gremio ferroviario La Fraternidad en Neuquén, confirmó la reactivación: “Se reactivaron los servicios diarios hace dos semanas”, indicó. Y agregó que “por ahora no hubo ningún cambio o información desde Trenes Argentinos”, aunque destacó que “están funcionando los dos trenes disponibles para el servicio”.

Horarios Tren del Valle normal

Un alivio para los usuarios

La vuelta de las frecuencias representa un alivio para los pasajeros que utilizan el tren como medio de transporte cotidiano. Durante el período de recorte, quienes debían trasladarse entre Cipolletti y Neuquén se vieron obligados a reorganizar sus rutinas, afrontar mayores costos en colectivos y soportar demoras en los puentes carreteros, especialmente en horas pico.

El Tren del Valle cumple un rol estratégico en la región, donde la circulación entre ciudades es intensa por motivos laborales, educativos, sanitarios y sociales. Su funcionamiento regular permite descomprimir el tránsito en la Ruta 22 y mejorar la conectividad en el corredor del Alto Valle.

ECP TREN El Tren del Valle fue escenario de polémica por la reducción de frecuencias que dispuso Trenes Argentinos. Estefania Petrella

Avanza el traspaso a la provincia

En paralelo a la normalización del servicio, el Gobierno de Río Negro avanza en las gestiones para asumir la concesión del Tren del Valle. El gobernador Alberto Weretilneck aseguró que el proceso está “muy avanzado” y que el objetivo es fortalecer el sistema ferroviario con una mirada regional.

El presidente de Tren Patagónico, Roberto López, explicó que la intención es que la provincia administre y opere el servicio interurbano, en coordinación con Neuquén. “Estamos tratando de cerrar el acuerdo con Nación. Es un proyecto interprovincial”, señaló.

El plan contempla no solo mantener el servicio actual, sino también ampliarlo a lo largo del corredor del Alto Valle, con la posibilidad de extender el recorrido desde Chichinales hasta Senillosa. Además, se proyecta la incorporación de un tren de cargas vinculado al desarrollo de Vaca Muerta.

tren patagonico.jpg Río Negro busca el traspaso del Tren del Valle al Tren Patagónico.

Un sistema clave para la región

López destacó que el tren es una herramienta fundamental para mejorar la movilidad y reducir la presión sobre las rutas. “Nos interesa el tren para destrabar lo que pasa en la Ruta 22. Hoy el transporte en colectivo se hace muy engorroso”, afirmó.

En esa línea, el gobierno provincial evalúa concesionar el servicio a operadores que puedan garantizar eficiencia y continuidad, con el objetivo de consolidar un sistema ferroviario moderno y sustentable.

Mientras tanto, la recuperación de las frecuencias trae alivio a los usuarios y abre una nueva etapa para el Tren del Valle, que vuelve a posicionarse como un eje clave de integración y desarrollo en el Alto Valle.