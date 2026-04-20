El Tren del Valle pasará a Río Negro: ¿Llegará a Vaca Muerta?

El titular del Tren Patagónico confirmó que hay gestiones "avanzadas" para el traspaso del ramal de pasajeros. Cuáles son los planes para extender el ramal.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , aseguró que está "muy avanzada" la gestión para que el Gobierno Nacional traspase a la provincia la concesión del Tren del Valle . El proyecto contempla su ampliación y la incorporación de un servicio de transporte de cargas con Vaca Muerta como eje.

El presidente de Tren Patagónico , Roberto López , aseguró que el objetivo de la Provincia es "tener en funcionamiento en el Alto Valle el sistema ferroviario y mantener la administración de las vías férreas dentro de nuestra provincia". Aseguró que las gestiones están avanzadas, pero se mostró cauto respecto de los tiempos. "Primero, hay que ir paso a paso, como venimos diciendo, estamos tratando de cerrar el acuerdo con Nación", afirmó.

La Provincia, a través del Tren Patagónico, está enviando documentación para que Nación le traspase la operación del tren interurbano. Es un proyecto interprovincial, dijo López. "Tenemos que seguir trabajando con la provincia hermana de Neuquén . Ya tenemos un acuerdo por el que Tren Patagónico iba a operar tanto en la provincia de Neuquén como en la provincia de Río Negro", detalló.

El trabajo conjunto será para operar el actual servicio interurbano, pero también para la definición de la ampliación de servicios, tanto de pasajeros como de cargas.

tren patagonico El Gobierno nacional traspasará el Tren del Valle al Tren Patagónico. La empresa estatal rionegrina contempla concesionarlo a un privado. Gentileza

López manifestó que el objetivo es lograr el traspaso de la concesión del ramal y de la operación de las vías, actualmente en control de la empresa Ferrosur. "Lo que se nos estaría dando hoy es la concesión para hacer todo el servicio de pasajeros de Neuquén- Cipolletti" y luego se iría ampliando el proyecto, dijo López.

Cuando se obtengan los permisos, "primero tenemos que evaluar cómo está la vía en cada trayecto, ver cómo están las estaciones desde Cipolletti a Chichinales, y qué material nos deja la operadora actual", explicó.

Tren en el Alto Valle

"A nosotros nos interesa el tren para destrabar un poco también de lo que pasa en la Ruta 22. Hoy el transporte del colectivos, para el traslado de la gente, se hace muy engorroso. Queremos darle un servicio a la gente, que es realmente muy importante para la provincia de Río Negro", dijo López a Radio 7.

Weretilneck anticipó que la intención de la Provincia es concesionar el servicio "porque creemos que lo van a operar de manera eficiente". Para ello, se contempla la extensión a todo el corredor del Alto Valle y también la operación de un tren de cargas.

Transporte de cargas a Vaca Muerta

Tras consolidar el servicio interurbano, el Tren Patagónico contempla la operación de un servicio de cargas hacia Neuquén, llegando a Añelo. El transporte de materiales a Vaca Muerta a través del tren también tendría impacto para descongestionar las rutas.

Para López, la posibilidad de operar un tren de pasajeros de más de 100 kilómetros y un tren de cargas sería "más atractivo" para que una empresa "decida invertir". En el Tren Patagónico consideran que para que el servicio de pasajeros sea exitoso se necesitan más máquinas y vagones que las que funcionan actualmente.

Por otro lado, el funcionario rionegrino aseguró que todo el personal que trabaja actualmente en el Tren del Valle continuará en funciones, sea la Provincia o una empresa privada la que opere el ramal cuando Nación firme el traspaso.

"Estamos en charlas con los gremios, que están acompañando, tanto la Unión Ferroviaria como La Fraternidad, saben que en muchos lugares se cierran ramales, hay cambios, sacado gente de muchos sectores dentro del país y hoy sabe que la provincia de Río Negro mantiene un modelo de trabajo y un sistema ferroviario con todo su personal", detalló López.