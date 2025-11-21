El Tren del Valle fue suspendido otra vez por un choque al puente de Ruta 151

Una vez más un camión chocó contra el puente de Ruta 151 y los cipoleños se quedaron sin servicio de tren hacia Neuquén.

Otro choque al puente de la Ruta 151 provocó la suspensión del Tren del Valle. Archivo.

Es la historia de nunca acabar. Otra vez, un camión chocó contra la base del puente de la Ruta 151 y por seguridad se suspendió el paso del Tren del Valle que une Cipolletti y Neuquén . Las interrupciones son permanentes y, sin obras a la vista, parecen inevitables y atentan contra el servicio.

El personal que opera el tren detectó que hubo un nuevo impacto contra el puente ferroviario, a metros de la rotonda de las rutas 22 y 151. Por el desplazamiento de las vías se suspendió el servicio que venía a Cipolletti desde Neuquén a las 9:46 de este viernes y, por consiguiente, el regreso de Cipolletti a la vecina capital con horario 10:20.

La reactivación del ramal dependerá del visto bueno del personal de la operadora del ramal. Ante cada choque contra el puente, se realiza un relevamiento de las vías y, de ser necesario, tareas para reubicarlas. Las vías suelen desplazarse algunos centímetros a raíz de los choques y generan riesgos de descarrilamiento.

Tren del Valle puente 2

En esta oportunidad se desconoce cómo fue el choque. Fuentes policiales explicaron que si no hay graves daños, solo se convoca a la Caminera para asistir en las maniobras para que el camión salga marcha atrás y muchas veces ni siquiera son convocados. El Municipio de Cipolletti tiene cámaras en el lugar, pero en el transcurso del año decidió restringir el acceso a las imágenes.

La polémica por los choques al puente del Tren del Valle

Las colisiones contra la base del puente ferroviario fueron motivo de polémica entre el Municipio y Vialidad Nacional, pero no se tradujeron en obras concretas. El organismo nacional descartó hacer la obra necesaria para solucionar el problema debido a su costo, unos 4 mil millones de pesos según el último presupuesto oficial.

Vialidad, además, cuestionó al Municipio cipoleño por restringir el paso de camiones por la Circunvalación, una medida que se adoptó en el tira y afloje por los choques.

Desde la comuna ratificaron que se colocarán pórticos de la altura del puente que impedirán que los camiones lleguen al puente. Sin embargo, no está confirmada la fecha.