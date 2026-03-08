Atención conductores: anuncian un corte parcial de tránsito en dos calles clave de Cipolletti

Será este lunes y afectará la circulación durante gran parte del día. El corte parcial se debe a una obra de refuerzo en la red de gas natural.

La interrupción parcial del tránsito se desarrollará desde las 8 de este lunes y se extendería hasta las 17. Foto: Gentileza.

Quienes circulen por una de las zonas más transitadas de Cipolletti deberán tener en cuenta cambios en la circulación este lunes. Debido a trabajos para reforzar la red de gas natural, se realizará un corte parcial de tránsito que obligará a modificar el paso habitual de vehículos durante gran parte del día .

La intervención está prevista para este lunes 9 de marzo entre las 8 y las 17 , horario en el que operarios realizarán tareas de excavación y vinculación de cañerías como parte de una obra destinada a fortalecer el servicio de gas en la ciudad.

Durante el desarrollo de los trabajos, el tránsito no estará completamente interrumpido, pero sí habrá modificaciones importantes para poder avanzar con la obra.

Según se informó:

Se habilitará un camino provisorio en la rotonda para permitir la circulación.

Habrá banderilleros en el lugar para ordenar el tránsito.

Se realizarán excavaciones en la calzada, por lo que el paso será más lento de lo habitual.

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y prever posibles demoras en ese sector de la ciudad.

Dónde será el corte

El operativo se desarrollará en la intersección de Juan Domingo Perón y Arturo Illia, un punto de conexión clave dentro de Cipolletti que suele registrar un importante flujo vehicular.

Por ese motivo, se aconseja a quienes transiten por la zona anticipar el recorrido o buscar vías alternativas durante la jornada del lunes.

Habilitaron el tránsito en la calle Santa Cruz

El Municipio de Cipolletti anunció que quedó habilitado el tránsito sobre calle Santa Cruz, entre Buenos Aires y San Luis, luego de que se finalizaran los trabajos de colocación de hormigón en el sector aledaño a la rotonda.

La pavimentación forma parte de la obra de la rotonda de San Luis y Santa Cruz, que permitirá optimizar la circulación vehicular y la seguridad vial del sector.

El secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, explicó que "hemos dejado habilitada Santa Cruz, ya se hizo el trabajo de un pluvial muy importante que conecta ese sector, que permite que el cruce no tenga más problemas de inundación, se hicieron lo badenes, y se generó todo el asfaltado hasta la traza de la rotonda dónde estamos esperando que Edersa realice el corrimiento de las columnas y así poder terminar con el trabajo”.

La obra “rotonda San Luis – Santa Cruz y obras complementarias” tiene un porcentaje de avance del 60%, y es una obra municipal llevada a cabo por la empresa adjudicada Quidel.