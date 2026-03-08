Desesperada búsqueda de una adolescente de 17 años en el Alto Valle

La adolescente de 17 años fue vista por última vez el sábado en General Roca. La Policía de Río Negro pidió colaboración a vecinos de todo el Alto Valle para aportar datos sobre su paradero.

La joven de 17 años fue vista por última vez el sábado 7 de marzo en la ciudad de General Roca.

La Policía de Río Negro lanzó un pedido urgente de colaboración para dar con el paradero de María de los Ángeles Zunino Bravo , una adolescente de 17 años que fue vista por última vez el sábado 7 de marzo en la ciudad de General Roca . Desde entonces, su búsqueda se extendió a toda la región del Alto Valle , mientras las autoridades solicitan que cualquier dato sea informado de inmediato.

Según se informó, la joven fue vista por última vez en inmediaciones de la calle Mendoza al 2200 , en General Roca, y desde ese momento no se volvió a tener contacto con ella.

De acuerdo con los datos difundidos por la Policía, María de los Ángeles presenta las siguientes características:

Edad: 17 años

Estatura: aproximadamente 1,60 metros

Contextura: delgada

Tez: blanca

Ojos: marrones

Cabello: hasta los hombros, teñido de color colorado

La Policía pidió especialmente la colaboración de vecinos de todo el Alto Valle, ya que cualquier información podría resultar clave para avanzar en la búsqueda.

Cómo aportar información

Ante cualquier dato que pueda ayudar a localizarla, se solicita comunicarse de inmediato con el 911, la Comisaría 31° de General Roca o el teléfono de turno de Fiscalía: (2984) 231271.

También se puede acercar información a la unidad policial más cercana. Las autoridades remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser fundamental para encontrar a la adolescente.

No es la única persona desaparecida en las última horas: buscan a un hombre en Fernández Oro

La Policía de Río Negro mantiene un operativo para dar con el paradero de Fabián Aladino Cabrera, un hombre de 53 años que fue visto por última vez en la ciudad de Fernández Oro. La búsqueda se intensificó en las últimas horas y las autoridades pidieron colaboración a la comunidad para poder localizarlo.

Desde la Comisaría 26° informaron que la investigación continúa activa. Personal policial realizó entrevistas con vecinos, averiguaciones y recorridas en distintos sectores del barrio ex Isla 10, lugar donde, según la denuncia, habría sido visto por última vez.