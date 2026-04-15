Alberto Weretilneck adelantó que buscan traspasar el Tren del Valle a Río Negro y abrir la puerta a privados

El gobernador aseguró que negocian con Nación el control del servicio y proyectan ampliar el recorrido con inversión privada en el Alto Valle.

El gobernador de Río Negro adelantó las negociaciones que lleva a cabo con Nación. Foto: Archivo.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , aseguró que están “ muy avanzados ” para que el Tren del Valle pase a la órbita del Tren Patagónico . La iniciativa, sin embargo, aún no está confirmada y depende de acuerdos con el Gobierno nacional.

Explicó que el principal obstáculo radica en que las vías son de jurisdicción nacional , lo que complejiza cualquier transferencia o ampliación del servicio.

Uno de los objetivos es extender el trayecto desde Plottier hasta Chichinales , lo que implicaría una mejora clave en la conectividad del Alto Valle.

Weretilneck remarcó que el sistema ferroviario tiene múltiples componentes: las vías, el material rodante y las estaciones, estas últimas en manos de los municipios, con situaciones dispares entre localidades.

Negociaciones clave

El mandatario detalló que actualmente se negocia con Nación no solo el traspaso del servicio, sino también del personal y del equipamiento necesario para su funcionamiento. "La decisión nacional es transferirnos al Tren del Valle. Estamos en negociaciones por el personal y por el equipamiento", explicó en diálogo con LU19.

Alberto Weretilneck

Además, el Gobierno provincial gestiona la autorización para el uso de las vías, un punto central para que el proyecto avance.

Un modelo con participación privada

Weretilneck planteó que el futuro del Tren del Valle podría incluir inversión privada. La idea es que el servicio sea operado por un privado bajo concesión del Tren Patagónico. "Mi idea es que no sea el Tren Patagónico únicamente, sino tener una inversión privada", señaló.

Según explicó, este esquema permitiría mayor eficiencia, mejor funcionamiento y rentabilidad, algo que considera clave para sostener el servicio en el tiempo.

Impacto en la región

El gobernador destacó que el desarrollo del tren sería fundamental para descomprimir las rutas y reducir los costos de transporte en el Alto Valle. "Creo que ese puede ser un proyecto muy importante para el Alto Valle, que abarataría mucho el costo de transporte", planteó.

En ese sentido, proyecta un “Tren del Valle Grande” con liderazgo provincial, pero con un esquema mixto que impulse su crecimiento y sostenibilidad. "Que el servicio lo opere un privado con la concesión del Tren Patagónico, porque creo que va a ser mucho más eficiente, mucho mejor, lo puede hacer más rentable y funcionar mejor que nosotros mismos, pero son procesos", concluyó.