Nuevo hito del VMOS: llegó el cargamento para iniciar las obras submarinas en Punta Colorada

Río Negro destacó la llegada del buque para las obras submarinas del oleoducto VMOS. "El futuro está frente a la costa", dijo el gobernador Alberto Weretilneck.

El gobierno de Río Negro destacó el inicio de una nueva etapa en el VMOS.

La provincia de Río Negro sumó un nuevo hito en el desarrollo del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ). Frente a las costas de Sierra Grande , ya se encuentra operando el buque especializado Skandi Hera , encargado de dar inicio a las obras submarinas en la zona de Punta Colorada . La llegada del primer cargamento de cadenas y anclas marca una etapa clave para la futura exportación de los hidrocarburos procedentes de Vaca Muerta desde el litoral rionegrino.

“El futuro ya está frente a las costas de Río Negro”, destacó el Gobernador Alberto Weretilneck . El operativo forma parte de una nueva etapa del VMOS , que consolida a la provincia como protagonista del desarrollo energético nacional y fortalece el rol estratégico de la Región Atlántica. “No es una imagen más. Es una señal concreta de la transformación que está viviendo nuestra provincia”, sostuvo Weretilneck .

La carga de cadenas y anclas fue completada por la compañía YPF en las instalaciones de Puerto Quequén , y está destinada específicamente a la futura operación offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, en Punta Colorada . Según informó la compañía energética, los materiales serán instalados en el lecho marino por un buque especializado de la empresa noruega DOF Group ASA .

Esta infraestructura técnica permitirá fijar la posición de las dos monoboyas que integrarán el sistema de exportación en altamar. Con la ejecución de esta etapa, el VMOS se acerca a completar la cadena logística que conectará de manera directa la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales, posicionando a Río Negro como el punto estratégico de salida al mundo.

buque vmos El gobierno de Río Negro destacó el inicio de una nueva etapa en el VMOS.

“Este operativo moviliza a más de 120 técnicos y especialistas durante casi 250 días de trabajo, con tecnología de última generación y embarcaciones especialmente preparadas para instalar las estructuras que permitirán exportar la energía argentina al mundo desde Río Negro”, remarcó el Gobernador.

En el desarrollo de esta primera campaña logística se movilizaron 6 anclas tipo High Holding Power, de aproximadamente 42 toneladas cada una, acompañadas por 6 cadenas de fondeo de 400 metros de longitud, con un peso cercano a las 72 toneladas por unidad. Asimismo, desde YPF se informó que en un par de semanas habrá una segunda campaña con equipamiento de iguales características y cantidades.

Río Negro, en el centro del futuro energético

El avance del VMOS no constituye una obra aislada. Por el contrario, forma parte de un proceso de transformación productiva que Río Negro viene impulsando mediante planificación, presencia territorial y la defensa de sus recursos naturales.

De esta manera, la localidad de Punta Colorada se consolida como un punto estratégico para la salida exportadora de la producción hidrocarburífera, traccionando un impacto directo en la logística, los servicios, la generación de empleo y el desarrollo de proveedores locales.

“Detrás de cada avance hay empleo, desarrollo, nuevas oportunidades para nuestras empresas y más movimiento para las comunidades de la región”, afirmó Weretilneck.

El Gobernador remarcó que la provincia transita una etapa histórica, estructurada en obras que empiezan a cambiar el perfil productivo rionegrino y abren nuevas oportunidades de cara a las próximas décadas.

“Sabemos que falta. Pero también sabemos que estas son las obras que cambian el perfil productivo de una provincia para siempre”, expresó.

En ese sentido, el VMOS fortalece el rumbo de una provincia que se prepara para crecer, generar trabajo y ocupar un lugar de centralidad absoluta en la matriz energética de la Argentina. “Lo que hoy vemos frente a nuestras costas es mucho más que un barco. Es Río Negro ocupando un lugar central en el futuro energético de la Argentina”, concluyó Weretilneck.