Río Negro giró más de $20.500 millones a municipios: cómo se distribuyeron los fondos
La Provincia completó los pagos de coparticipación de abril. Alcanzó a 39 municipios y 36 comisiones de fomento.
El Gobierno de Río Negro transfirió durante mayo más de $20.509 millones a los municipios y comisiones de fomento de toda la provincia en concepto de Coparticipación Municipal de Impuestos.
Los fondos corresponden a la liquidación de abril de 2026 y fueron distribuidos entre las 39 municipalidades y las 36 comisiones de fomento rionegrinas.
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El último desembolso superó los $11.700 millones
El pasado 29 de mayo se acreditó la liquidación final del período, que demandó una erogación de $11.753 millones.
Este pago se sumó al denominado "goteo diario", mecanismo mediante el cual la Provincia fue adelantando recursos entre el 2 y el 29 de mayo.
Qué es el "goteo" de coparticipación
Durante ese período, Río Negro transfirió más de $8.755 millones mediante acreditaciones diarias destinadas a garantizar la disponibilidad de recursos para las administraciones locales.
De esta manera, el monto total girado durante mayo superó los $20.509 millones.
Cómo se realizan las transferencias
Desde el Gobierno provincial recordaron que las transferencias de coparticipación se realizan en cumplimiento de la Ley Provincial N° 1.946 y su decreto reglamentario.
Estos recursos representan una de las principales fuentes de financiamiento para municipios y comisiones de fomento, ya que permiten afrontar gastos corrientes, prestación de servicios y ejecución de distintas acciones en cada localidad.
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