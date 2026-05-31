Río Negro giró más de $20.500 millones a municipios: cómo se distribuyeron los fondos

La Provincia completó los pagos de coparticipación de abril. Alcanzó a 39 municipios y 36 comisiones de fomento.

Los fondos corresponden a la liquidación de abril de 2026. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro transfirió durante mayo más de $20.509 millones a los municipios y comisiones de fomento de toda la provincia en concepto de Coparticipación Municipal de Impuestos.

Los fondos corresponden a la liquidación de abril de 2026 y fueron distribuidos entre las 39 municipalidades y las 36 comisiones de fomento rionegrinas.

El pasado 29 de mayo se acreditó la liquidación final del período, que demandó una erogación de $11.753 millones .

Este pago se sumó al denominado "goteo diario", mecanismo mediante el cual la Provincia fue adelantando recursos entre el 2 y el 29 de mayo.

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Qué es el "goteo" de coparticipación

Durante ese período, Río Negro transfirió más de $8.755 millones mediante acreditaciones diarias destinadas a garantizar la disponibilidad de recursos para las administraciones locales.

De esta manera, el monto total girado durante mayo superó los $20.509 millones.

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Cómo se realizan las transferencias

Desde el Gobierno provincial recordaron que las transferencias de coparticipación se realizan en cumplimiento de la Ley Provincial N° 1.946 y su decreto reglamentario.

Estos recursos representan una de las principales fuentes de financiamiento para municipios y comisiones de fomento, ya que permiten afrontar gastos corrientes, prestación de servicios y ejecución de distintas acciones en cada localidad.