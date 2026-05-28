Desde gastronomía hasta soldadura: las aulas móviles que abren oportunidades en Río Negro

Las capacitaciones son gratuitas y para mayores de 18 años. Hay cursos en distintas ciudades con rápida salida laboral.

Las estructuras son transportables y cuentan con todas las herramientas y condiciones necesarias. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro continúa apostando a la formación profesional con una modalidad que crece año tras año: las Aulas Talleres Móviles (ATM) , espacios equipados que llevan capacitación técnica a distintos puntos de la provincia.

Las estructuras son transportables y cuentan con todas las herramientas y condiciones necesarias para funcionar como un aula tradicional, permitiendo que vecinos de diferentes localidades accedan a cursos gratuitos y orientados al mundo laboral.

Desde refrigeración y climatización hasta gastronomía, soldadura, energías renovables y mecánica, las propuestas están pensadas según las necesidades productivas de cada región.

La directora de Educación Técnica de Río Negro, Eliana Silva, explicó que actualmente la provincia cuenta con siete ATM distribuidas estratégicamente y abiertas a toda la comunidad a partir de los 18 años.

“Todas están vinculadas al entorno socio productivo que tenemos a nivel provincial y regional”, destacó.

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Dónde están las aulas móviles

El ATM 1, especializado en refrigeración y climatización, funciona actualmente en el CET 19 de San Antonio Oeste.

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Por su parte, el ATM 2 de Gastronomía se encuentra en El Bolsón, mientras que el ATM 3, orientado a Soldadura, está emplazado en Sierra Grande.

En esta última localidad también se complementan capacitaciones en electricidad básica, refrigeración y gastronomía.

Energías renovables y automotores

Otra de las propuestas funciona en El Manso, donde el ATM 4 ofrece formación en energías renovables e informática.

En tanto, el ATM 5, vinculado a automotores —motos y autos—, está ubicado en Los Menucos. Allí las inscripciones continúan abiertas a través del municipio local.

Jacobacci también cuenta con una de estas aulas móviles, enfocada en metal mecánica y con inscripción municipal.

Formación pensada para cada región

Desde el Ministerio de Educación remarcaron que las capacitaciones buscan responder a las demandas laborales y productivas de cada zona de Río Negro.

Por eso, localidades como Sierra Grande, San Antonio Oeste, Valcheta y gran parte de la Región Sur forman parte del esquema de formación técnica itinerante que busca ampliar oportunidades laborales y de capacitación en toda la provincia.