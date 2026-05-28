Un jubilado de Bariloche recuperó su dinero tras ser estafado con llamadas falsas

Un adulto mayor logró que una entidad financiera le reintegre fondos tras un engaño telefónico. La solución llegó mediante mediación y sin juicio.

Un jubilado de Bariloche fue estafado telefónicamente, denunció el caso y logró una recomposición por parte del banco.

La historia de un jubilado de Bariloche que fue víctima de una estafa telefónica tuvo un desenlace favorable luego de un proceso de mediación prejudicial que permitió recuperar el dinero perdido.

El episodio comenzó con una serie de llamados telefónicos en los que los estafadores se hicieron pasar por supuestos operadores vinculados a la seguridad bancaria. Con un discurso convincente, lograron instalar un escenario de urgencia que llevó al hombre a seguir instrucciones sin cuestionamientos. Bajo presión y mediante indicaciones engañosas, el jubilado realizó varias transferencias a cuentas que le fueron indicadas durante la comunicación .

La maniobra se extendió durante horas. En ese lapso, el adulto mayor comenzó a percibir inconsistencias, pero la dinámica del engaño ya estaba en marcha. En medio de la confusión, intentó revertir la situación acercándose a su entidad bancaria para frenar los movimientos. Sin embargo, no logró evitar que el dinero saliera de sus cuentas.

judicial bariloche El jubilado radicó la denuncia y avanzó en una instancia prejudicial para mediar junto a la entidad bancaria.

El impacto económico y emocional

Ese momento marcó uno de los puntos más críticos del caso. No se trató únicamente de una pérdida económica significativa, sino también de una situación de angustia y desprotección. El jubilado debió enfrentar la incertidumbre de no saber si las operaciones continuarían, sumado al impacto emocional de haber sido víctima de un engaño en el que confió.

La sensación de vulnerabilidad se profundizó al no encontrar una respuesta inmediata que permitiera detener la maniobra. El paso de las horas, sin certezas, agravó el cuadro y dejó en evidencia la rapidez con la que operan este tipo de fraudes.

Tras radicar la denuncia correspondiente, el hombre inició una instancia de mediación prejudicial en el ámbito de consumo. Este mecanismo, que funciona como una alternativa previa a la vía judicial, abrió un canal de diálogo entre el damnificado y la entidad bancaria involucrada.

El proceso se desarrolló en un ámbito confidencial, con la intervención de una mediadora oficial y el acompañamiento de abogados de ambas partes. Durante las reuniones, se trabajó en ordenar el reclamo, delimitar responsabilidades y explorar posibles soluciones.

La intervención profesional resultó clave para encuadrar jurídicamente el caso y transformar un conflicto cargado de tensión en una negociación viable.

homebanking.jpg Los estafadores lograron retirarle dinero al jubilado a través de un engaño telefónico.

Un abordaje integral del conflicto

Uno de los aspectos centrales que se abordó durante la mediación fue el impacto integral de la estafa. No solo se discutieron las transferencias realizadas, sino también las consecuencias que el episodio tuvo en la vida cotidiana del jubilado: el temor a nuevos fraudes, la pérdida de confianza en los sistemas bancarios y la frustración por no haber podido detener la operación a tiempo pese a haber solicitado ayuda.

El rol de la mediadora fue determinante para facilitar el diálogo entre las partes y evitar que las posiciones se tensaran. A su vez, las representaciones legales contribuyeron a construir una propuesta concreta que contemplara el daño económico sufrido.

Finalmente, tras varios encuentros, se alcanzó un acuerdo. La entidad bancaria aceptó restituir el dinero sustraído, dando respuesta al reclamo del jubilado. De esta manera, el conflicto se resolvió sin necesidad de avanzar hacia un proceso judicial, lo que permitió acortar los tiempos y evitar mayores costos emocionales y económicos.