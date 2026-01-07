Alerta por una nueva modalidad de estafa a jubilados con un reconocido supermercado

Promocionan importantes descuentos para la tercera edad utilizando el nombre de una histórica cadena de supermercados. Cómo funciona.

La nueva maniobra fue alertada en redes sociales y desde el supermercado rompieron el silencio. Gentileza.

En las últimas horas, una supuesta promoción vinculada a una reconocida cadena de supermercados encendió las alarmas en Río Negro. Esta nueva maniobra de estafa apunta a jubilados y pensionados mediante las redes sociales. Cómo funciona esta nueva metodología.

Luego de una advertencia oficial se volvió a poner el foco en una innovadora modalidad de estafa que deja consecuencias en el Alto Valle. El primer contacto ofrece una promoción con descuentos importantes , aunque la comunicación puede derivar en una gran estafa económica.

Esta maniobra fue informada por la Unidad Fiscal de Cibercrimen, que alertó sobre falsas publicaciones que circulan en redes sociales utilizando el nombre del supermercado La Anónima para atraer víctimas y apoderarse de información sensible.

Todo comienza con una publicación que se difunde en redes sociales. En el mensaje se ofrece un 40% de descuento que está destinado a jubilados y pensionados. Este beneficio resulta atractivo en medio de un contexto económico complejo que azota a la tercera edad, justamente una un grupo etario que suele ser el blanco de estas estafas.

En el anuncio se promueve un enlace en el que prometen activar este descuento para iniciar el trámite para acceder a la promoción. Pero ese clic es el principio del problema.

El enlace clave de la estafa

Luego de clickear, el usuario es redirigido a una página que simula un canal de atención. Aunque luego un número desconocido se comunica por videollamada por WhatsApp haciéndose pasar por un operador que se presenta como representante del supermercado y ofrece “ayuda” para completar el procedimiento.

Durante la comunicación, el estafador remarca que es necesario la instalación de una aplicación para "validar el beneficio”. Pero esa es la trampa: la app permite el ingreso y control total del celular de la víctima. De esta manera, pueden acceder a datos privados, ingresar a cuentas bancarias y obtener claves personales.

Desde la Unidad Fiscal de Cibercrimen recordaron que ninguna empresa solicita la instalación de aplicaciones ni realiza validaciones de descuentos mediante llamadas o videollamadas.

Qué dijeron desde el supermercado

Desde La Anónima rompieron el silencio al respecto y dejaron en claro que "están circulando promociones falsas, no caigas en ellas. Ante cualquier duda comunicate con nosotros SOLO a nuestros canales oficiales".

En ese sentido, detallaron que "desde La Anónima nunca nos contactaremos por mail, teléfono o mensaje para solicitarte claves o contraseñas, ni te pediremos que ingreses a ningún link o sitio web".

Además, enumeraron distintos consejos para evitar caer en esta maniobras:

-No compartas nunca ningún dato sensible.

-No abras mails de entidades con las que no operás.

-No hagas clic en enlaces y siempre que recibas un mail revisá el remitente.

-Desconfiá cuando se te pida información con urgencia.

-Mantené tu antivirus actualizado.