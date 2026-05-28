Tras la medida de Nación, qué pasará con los pasajes gratuitos para personas con discapacidad en Río Negro

La Provincia comunicó en las últimas horas qué resolvió al respecto. Es en respuesta a "las consultas generadas por los cambios anunciados a nivel nacional".

El Gobierno de Río Negro aclaró que sigue vigente el beneficio de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad. Foto: Gentileza.

Ante las consultas generadas en las últimas horas por los cambios anunciados a nivel nacional en el sistema de subsidios al transporte , desde el Gobierno de Río Negro aclararon que sigue vigente el beneficio de los pasajes gratuitos para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

Desde la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Humano, remarcaron que las personas con discapacidad seguirán viajando de manera gratuita en el transporte de larga distancia, tal como establece la normativa vigente.

La Subsecretaria Dolores Eyheraguibel señaló: “Ante el aumento de consultas sobre el tema, queremos transmitir tranquilidad . La gratuidad del Certificado Único de Discapacidad sigue existiendo y las personas con CUD van a seguir viajando gratis ”.

Además, explicó que la medida nacional recientemente difundida está relacionada con la eliminación de subsidios que el Estado Nacional otorgaba a las empresas de transporte, pero que esto no modifica el derecho de las personas con discapacidad a acceder a los pasajes gratuitos.

"Obligación de garantizar los cupos destinados a personas con discapacidad"

“Lo que cambia es el subsidio para las empresas, no el derecho de las personas. Las empresas continúan teniendo la obligación de garantizar los cupos destinados a personas con discapacidad”, indicó Eyheraguibel.

En ese sentido, agregó que “si bien hubo modificaciones en los subsidios nacionales destinados a las empresas de transporte, en Río Negro seguimos garantizando este derecho para las personas con CUD”.

Asimismo, recordó que para acceder al beneficio es necesario contar con el CUD vigente y solicitar el pasaje con anticipación, como se realiza habitualmente.

Embed - Discapacidad: Provincia confirmó que continúa el beneficio de pasajes gratuitos

Eyheraguibel destacó además que “las estadísticas provinciales de los últimos años indican que Río Negro cuenta con alrededor de 35 mil personas con CUD, muchas de las cuales utilizan este beneficio para cuestiones vinculadas a salud, tratamientos y rehabilitación”.

En relación al Certificado Único de Discapacidad, remarcó que “el CUD es una herramienta fundamental porque facilita el acceso a terapias, rehabilitación, medicamentos y distintas prestaciones vinculadas a la salud y la calidad de vida de las personas”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano aseguraron que "se continúa acompañando y asesorando a las personas con discapacidad de toda la provincia, garantizando el acceso a derechos fundamentales y brindando información clara ante este tipo de situaciones".

De esta manera, el Gobierno de Río Negro "continúa fortaleciendo políticas públicas de inclusión y accesibilidad, llevando tranquilidad y acompañando a las personas con discapacidad y sus familias en todo el territorio provincial".