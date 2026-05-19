Transporte escolar en Río Negro: más de 16.000 estudiantes garantizan su acceso diario a las aulas

El acceso a la educación requiere, en muchos caos, un planificado despliegue logístico en Río Negro . En la actualidad, más de 16.000 estudiantes logran llegar cada día a sus respectivas escuelas gracias al servicio de transporte escolar que garantiza de forma directa el gobierno provincial .

Esta prestación se implementa en ciudades, parajes rurales y zonas de compleja accesibilidad geográfica, permitiendo mitigar el impacto de las grandes distancias y las rigurosas condiciones climáticas del territorio rionegrino.

Se trata de una herramienta clave coordinada por el ministerio de Educación y Derechos Humanos en beneficio de las trayectorias escolares de la comunidad educativa local. Al respecto, la secretaria de Administración de la cartera educativa, Mónica Temprano , destacó la magnitud de la contención brindada y remarcó que, en el contexto nacional, no se registran experiencias similares con este nivel de cobertura para tantos alumnos.

Un sistema complejo bajo financiamiento provincial

La complejidad del territorio exige un diseño administrativo robusto para sostener la regularidad de los traslados desde los hogares hacia los establecimientos y su posterior retorno.

Se trata de un servicio de enorme magnitud que alcanza diariamente a miles de estudiantes en toda la provincia. Por las dimensiones de Río Negro, las distancias, los distintos tipos de terrenos y las condiciones climáticas, es un sistema complejo que requiere una gran organización. Aun así, cada día se garantiza el traslado de chicos y chicas que viven en zonas rurales, asisten a escuelas especiales o no cuentan con medios para llegar por sus propios recursos. Con financiamiento provincial, el transporte los lleva desde sus hogares hasta la escuela y luego de regreso”, destacó Temprano.

En relación con los mecanismos legales y operativos indispensables para dar continuidad al beneficio, la funcionaria puntualizó que las tareas se ejecutan mediante firmas de convenios de colaboración mutua con los diferentes municipios rionegrinos, o bien a través de procesos de licitación pública en los centros urbanos donde no se cuenta con convenios vigentes.

Temprano analizó asimismo el trasfondo socioeconómico que justifica la presencia activa del Estado en el sistema escolar: "Las necesidades que atraviesan las familias a veces, hace que el poder llevar y garantizar que el chico acceda diariamente a su educación, no sea posible. En ese lugar está el Ministerio de Educación", sintetizó. Del mismo modo, la Secretaria argumentó que existen numerosas realidades particulares en las cuales este recurso se instituye como un factor socializador primordial: "Si no fuera por ese transporte que lo va a buscar, ese chico nunca hubiese llegado a una escuela, nunca hubiese socializado, compartido con sus pares".

Logística territorial y vehículos adaptados para la Región Sur

Por otra parte, la cotidianidad del traslado diario propicia un lazo de cercanía entre los beneficiarios y los prestadores del servicio. El Subsecretario de Administración Territorial, Ceferino Ullúa, puso de relieve el componente humano que caracteriza las jornadas y manifestó: "Tenemos lugares donde hemos visitado y corroborado el trato que tienen los choferes con los estudiantes, totalmente ameno, pasa a ser un integrante más de la comunidad educativa".

Asimismo, el funcionario describió la metodología de planificación logística adaptada a la diversidad geográfica de las regiones rionegrinas. El trabajo coordinado junto a cada uno de los consejos escolares de la provincia permite estructurar recorridos precisos y determinar el tipo de rodado óptimo según las condiciones del terreno.

"A través de los consejos escolares trabajamos con los establecimientos en cuanto a recorridos, cantidad de estudiantes, todo lo que tenga que ver con la logística del lugar, de la zona, tipo de vehículo que se contrata como colectivos, camionetas, 4x4 porque en la zona rural como la Región Sur, tenemos varios lugares en la provincia, donde la única manera de llegar es a través de camionetas 4 x 4, camionetas preparadas para la zona", manifestó Ullúa.

Por último, el subsecretario precisó que en los trayectos correspondientes a las escuelas de Educación Especial se incorporan de manera estricta vehículos adaptados que cumplen con todas las normativas de seguridad correspondientes. Mediante estas acciones, la administración rionegrina mantiene la asignación de recursos y capacidades operativas orientadas a consolidar la equidad en el acceso al sistema educativo provincial.