Radares: cuáles empiezan a cobrar multa y cuáles están en discusión

Esta semana comenzarán a cobrarse multas a través de los radares instalados en rutas nacionales. En principio, será solo por exceso de velocidad. Hay otros radares que están en duda.

A partir del próximo 21 de mayo , la provincia de Río Negro comenzará de manera efectiva a labrar multas por infracciones de tránsito mediante el sistema de radares en las rutas del territorio provincial. Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Daniel Jara , quien precisó que la medida se implementará luego de un proceso de varios meses de concientización.

El sistema de radares con fotomultas será operado por una empresa privada, Brocar , que estará a cargo de registrar las actas de infracción a partir del jueves de esta semana. El sistema puede registrar infracciones como la no utilización de luces bajas, la presencia de menores en el asiento delantero o el uso de celular , pero en la primera etapa solo se sancionará el exceso de velocidad.

Con anterioridad al inicio de las multas, los dispositivos ya se encontraban operativos notificando de manera preventiva a los conductores en los distintos puntos de control, ubicados en Villa Regina , Cervantes , Cipolletti y Sierra Grande .

Mediante estas advertencias y los comunicados emitidos por la dirección de Seguridad Vial y el propio ministerio, se anotició formalmente a los usuarios de las rutas sobre el funcionamiento de los cinemómetros.

ECP RADARES (23) Los radares de Provincia empiezan a cobrar multas. Los de lo municipios, en duda. Estefania Petrella

Radares enfocados en el exceso de velocidad

Si bien la tecnología del sistema está diseñada para captar múltiples tipos de contravenciones, el inicio de las sanciones económicas estará estrictamente acotado. Según explicó el ministro Jara, el esquema se aplicará de forma progresiva en las rutas nacionales y provinciales: "vamos a empezar con el tema de la velocidad y así después paulatinamente el sistema se encuentra delicado para detectar las luces bajas", el uso del cinturón de seguridad, la utilización del teléfono celular al volante y la presencia de menores de edad en el asiento delantero.

El control del exceso de velocidad se ejecutará por rangos, a partir del límite de 60 kilómetros por hora. Hasta los 80km/h, se considera el rango mínimo y la sanción tendrá un valor cercano a los 200 mil pesos.

Conflicto de jurisdicción con los radares municipales

El nuevo marco regulatorio también pone el foco sobre los radares operados por los municipios en los tramos de rutas nacionales que atraviesan sus ejidos. Al respecto, el funcionario fue categórico al señalar que la jurisdicción en estas vías de comunicación está transferida y delegada en la órbita de la provincia de Río Negro. Por esta razón, remarcó que "todos los radares tienen que ser de ahí en adelante autorizados por la dirección de seguridad vial de la provincia".

Desde la cartera de Seguridad ya se está notificando a las administraciones locales sobre este trámite administrativo, advirtiendo que las habilitaciones previas perderán su efecto a partir del 21 de mayo. Jara recordó los antecedentes recientes de Dina Huapi, donde se retiró la autorización de Nación, y de Darwin, cuyo dispositivo fue inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia tras una presentación judicial.

cuanto a localidades como Contralmirante Cordero, el ministro reconoció que, si bien poseían un convenio o autorización tras el cese de la empresa anterior, la nueva licencia provincial obligará a resolver su estatus. El titular del área admitió que la medida puede generar reclamos legales por parte de los municipios que se consideran habilitados, lo que dará continuidad al debate, aunque aseguró que buscarán resolver la situación lo antes posible.

Las multas de radares serán más baratas

En el aspecto económico, el nuevo ordenamiento traerá una sustancial reducción en el valor de las sanciones pecuniarias por instrucción directa del Poder Ejecutivo provincial. El titular de la cartera de Seguridad puntualizó que los montos máximos y mínimos sufrieron una marcada disminución en comparación con el esquema legislativo previo.

Bajo la reglamentación anterior, el costo por el exceso mínimo de velocidad se ubicaba en los 700 mil pesos. Con el actual diseño del sistema, implementado por disposición del gobernador, los costos se readecuaron a la baja. "La mínima está en 200 mil pesos por el exceso mínimo en cuanto a la velocidad determinada", puntualizó Jara a LU19.

Este piso sancionatorio regirá para todos los vehículos —incluyendo autos, motos y camiones— que transiten por las rutas nacionales y provinciales, siempre y cuando la infracción ocurra en los sectores correctamente demarcados por la cartelería oficial.