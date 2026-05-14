¡Inminente! Cuándo comienzan a cobrar multas los radares en Río Negro y el criterio para sancionar

En cuatro rutas nacionales que atraviesan la provincia hay radares. Cuál es el costo de las sanciones económicas y la decisión de Provincia.

¡Atención conductores! Desde el próximo jueves 21 de mayo y en medio de fuertes cuestionamientos y polémica , comenzarán a multar los radares en Río Negro instalados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial en distintas rutas nacionales que atraviesan la provincia. Conocé qué zonas abarca y el valor de las sanciones económicas en este artículo.

Durante los últimos meses, los equipos estuvieron en etapa de prueba y calibración para verificar que las cámaras y sensores funcionaran correctamente.

Sin embargo, desde la próxima semana las infracciones detectadas comenzarán a generar sanciones económicas reales para quienes no respeten los límites de velocidad.

Mientras miles de vehículos atraviesan diariamente esos sectores, el Gobierno provincial sostiene que la medida apunta a reducir maniobras peligrosas y prevenir choques en zonas consideradas críticas.

Los puntos de control en las rutas de la provincia

Los controles ya están activos sobre la Ruta 22, Ruta 151, Ruta 250 y Ruta 3, en sectores de alto tránsito del Alto Valle, Valle Medio y la Zona Atlántica. La ubicación de los dispositivos tecnológicos se distribuye de la siguiente manera:

Ruta Nacional 22: Habrá dispositivos en Villa Regina, Cervantes y Río Colorado .

Habrá dispositivos en . Ruta Nacional 151: Se suman los controles instalados en Cipolletti, Cinco Saltos y Sargento Vidal .

Se suman los controles instalados en . Ruta Nacional 250: Habrá radares a la altura de Lamarque .

Habrá radares a la altura de . Ruta Nacional 3: Los equipos operarán en Viedma y Sierra Grande.

En varios de esos puntos se registraron durante los últimos años adelantamientos indebidos, excesos de velocidad y frenadas bruscas que terminaron en siniestros viales.

ECP RADARES (43) Estefania Petrella

Multas de hasta $400.000 por exceso de velocidad

Uno de los datos que más impacto genera tiene que ver con el valor de las multas, más allá de que hubo una reducción importante en los montos por decisión del gobierno provincial.

Según se informó oficialmente, luego de una decisión del gobernador Alberto Weretilneck, se actualizaron las cifras de las infracciones ante el elevado precio de los combustibles. Las infracciones por exceso de velocidad podrán llegar hasta los $400.000, dependiendo de cuánto supere el conductor la máxima permitida bajo el siguiente criterio y esquema:

Hasta un 30% de exceso: Se deberán pagar 100 Unidades Fijas (equivalente a 100 litros de nafta Infinia en Viedma), una cifra que hoy ronda los $200.000 .

Se deberán pagar 100 Unidades Fijas (equivalente a 100 litros de nafta Infinia en Viedma), una cifra que . Más del 30% de exceso: La sanción trepa a 200 Unidades Fijas y puede acercarse a los $400.000 .

Asimismo, desde la Agencia de Seguridad Vial intentaron despegar el sistema de cualquier objetivo recaudatorio. Explicaron que los radares cuentan con cámaras y tecnología capaz de registrar imágenes y datos técnicos de cada infracción, lo que permitirá respaldar las actas y minimizar posibles errores.

También remarcaron que los valores actuales son menores a los que se manejaban años atrás. Sin embargo, la puesta en marcha de los radares ya genera preocupación entre automovilistas y transportistas que circulan diariamente por las rutas nacionales de Río Negro.

Desde el 21 de mayo, manejar unos kilómetros por encima de la máxima permitida ya no será solamente un riesgo vial: también puede convertirse en una multa de cientos de miles de pesos. Los radares entran en juego...

Multas más bajas y diferenciadas

Con el nuevo esquema, las sanciones se dividen en dos grandes categorías. Por un lado, como quedo dicho quienes excedan hasta un 30% la velocidad máxima permitida deberán abonar 100 UF, es decir, cerca de $200 mil. Esto representa una reducción del 71,4% respecto del sistema anterior.

En tanto, para los casos en los que el exceso supere ese margen, la multa será de 200 UF, lo que equivale aproximadamente a $400 mil. En este caso, la disminución es del 42,9%.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el objetivo es introducir un criterio de proporcionalidad: las faltas leves tendrán un castigo menor, mientras que las más graves seguirán recibiendo sanciones importantes. De este modo, se busca evitar situaciones en las que infracciones de distinta magnitud recibían la misma penalidad.