Nuevo esquema de multas en Río Negro: cuánto se paga y dónde están los radares

Reducen hasta 71% las multas por exceso de velocidad en Río Negro. Detalles del nuevo esquema, valores actualizados y dónde están los radares activos.

La provincia fijó nuevas disposiciones en el sistema de multas por exceso de velocidad en ruta.

El Gobierno de Río Negro dispuso una fuerte modificación en el esquema de multas por exceso de velocidad en rutas nacionales y provinciales. A través del Decreto 365/26, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck , se estableció una reducción de hasta el 71% en los valores de las sanciones, al tiempo que se introdujo un sistema escalonado que diferencia las infracciones según su gravedad.

La medida apunta a dejar atrás el criterio uniforme que regía hasta ahora, donde cualquier exceso implicaba una multa fija de 350 Unidades Fijas (UF) , equivalentes al valor de 350 litros de nafta YPF Infinia . Con los precios actuales, ese monto rondaba los $700 mil , independientemente de cuánto se superara el límite permitido.

Con el nuevo esquema, las sanciones se dividen en dos grandes categorías. Por un lado, quienes excedan hasta un 30% la velocidad máxima permitida deberán abonar 100 UF, es decir, cerca de $200 mil. Esto representa una reducción del 71,4% respecto del sistema anterior.

El principal cambio, que motiva a una reducción en los valores actuales, son la segmentación en dos grupos de infractores.

En tanto, para los casos en los que el exceso supere ese margen, la multa será de 200 UF, lo que equivale aproximadamente a $400 mil. En este caso, la disminución es del 42,9%.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el objetivo es introducir un criterio de proporcionalidad: las faltas leves tendrán un castigo menor, mientras que las más graves seguirán recibiendo sanciones importantes. De este modo, se busca evitar situaciones en las que infracciones de distinta magnitud recibían la misma penalidad.

ECP RADARES (48) Quienes excedan hasta un 30% más de lo permitido, la multa aplicada serán 100 Unidades Fiscales. Estefania Petrella

Radares activos y controles en rutas clave

Más allá de la reducción en los montos, el sistema de control de velocidad se mantiene plenamente vigente en todo el territorio provincial. La Agencia Provincial de Seguridad Vial continúa con operativos activos y con el uso de cinemómetros en distintos puntos estratégicos.

Uno de los aspectos que se remarca desde el Gobierno es que todos los radares están debidamente señalizados, lo que permite a los conductores anticipar los controles y ajustar su velocidad. Además, se indicó que cualquier nuevo dispositivo será informado previamente y contará con la señalización correspondiente.

ECP RADARES (35) Quienes superen el 30% de lo permitido, la multa aplicada serán 200 Unidades Fiscales. Estefania Petrella

Dónde están los radares y a qué velocidad se debe circular

El esquema actual incluye radares en rutas nacionales que atraviesan distintas localidades rionegrinas, principalmente en accesos urbanos o tramos de alta circulación.

En la Ruta Nacional 22, uno de los corredores más transitados del Alto Valle, hay dos radares en Villa Regina con una velocidad máxima de 80 km/h. En Cervantes funciona un radar con límite de 110 km/h, mientras que en Río Colorado hay dos dispositivos que controlan una velocidad máxima de 60 km/h.

Sobre la Ruta Nacional 151, se concentran varios puntos de control. En Cipolletti hay dos radares con un máximo permitido de 60 km/h, el mismo límite que rige en Cinco Saltos y Sargento Vidal, donde también hay dos radares en cada localidad.

En la Ruta Nacional 250, a la altura de Lamarque, se ubican dos radares con velocidad máxima de 60 km/h, mientras que en la Ruta Nacional 3, en Viedma, funcionan dos dispositivos que permiten circular hasta 80 km/h. En Sierra Grande, también sobre la Ruta 3, hay dos radares con límite de 60 km/h.

ECP RADARES (20) Los radares ya se encuentran activos y operativos en la rutas naciones y provinciales de Río Negro. Estefania Petrella

Un cambio de enfoque en la seguridad vial

Desde el Gobierno provincial aclararon que la reducción de las multas no implica una flexibilización de los controles. Por el contrario, se trata de un cambio en la lógica del sistema, que busca combinar prevención con sanciones más razonables.

La nueva normativa apunta a generar mayor conciencia en los conductores, promoviendo el respeto por las velocidades máximas sin recurrir a penalidades desproporcionadas. En este sentido, se insiste en que los radares cumplen una función preventiva, especialmente en zonas donde el riesgo vial es mayor.

Con este rediseño, Río Negro intenta encontrar un equilibrio entre el control efectivo de la velocidad y un esquema sancionatorio más justo, con el objetivo central de reducir accidentes y preservar la vida en las rutas de la provincia.