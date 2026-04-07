Nuevos radares meten miedo: Cuánto valen las multas por velocidad y qué otras infracciones detectan

¡Atención conductores! Se vienen montos "saladitos" en Río Negro con la intención de concientizar a la población. Qué infracciones se penalizan.

Más vale prevenir que curar... La Agencia Provincial de Seguridad Vial puso en marcha un sistema de nuevos radares que controlan la velocidad en las rutas de Río Negro . Luego de que se haya llevado adelante el trabajo de calibración y colocar la cartelería , ya están funcionando.

Si bien durante un par de semanas será una etapa experimental, a modo de concientizar a la población, luego sí se aplicarán fuertes multas económicas . Y ya trascendieron los valores de las mismas.

Los dispositivos están ubicados sobre la Ruta Nacional 22, en Villa Regina , Cervantes y Río Colorado; la Ruta Nacional 3 en Viedma y Sierra Grande; la Ruta Nacional 250, en Lamarque; y la Ruta Nacional 151, en Cipolletti, Cinco Saltos y Sargento Vidal.

Quien dio más detalles fue el subsecretario de la agencia, Marcelino Di Gregorio. De antemano, recalcó que por un periodo de 20 días no se van a generar multas más allá de que están andando. “Es para que la gente se vuelva a concientizar, que se acostumbren a que hay nuevos controles de velocidad en la provincia”, explicó.

ECP RADARES (14) Estefania Petrella

“Aquellos que tengan correo electrónico declarado en el Registro de la Propiedad del Automotor o en alguna base de la provincia, van a recibir un aviso en tiempo real a través de ese medio diciéndole que está cometiendo esa infracción. Pero en este lapso es un aviso, no una infracción”, contó.

Por otro lado, explicó que los radares no solamente ponen el foco en la velocidad. “También controla el uso de las luces bajas, el uso del celular en la conducción y el cinturón de seguridad. En principio, son esas tres conductas las que también se controlan con este tipo de tecnología”, subrayó.

Radares: Multas elevadas y el beneficio del pago voluntario

Sobre el valor de las multas, dijo: “Nuestra Ley de Tránsito determina que, según la infracción, tiene su cantidad de unidades fijas. En el caso de velocidad, que se está estudiando el monto, porque hay 350 unidades de multa, cada unidad está atada al litro de nafta Infinia bandera de YPF puesta en Viedma (ACA). Hoy tenés casi 700 mil pesos de multa y por eso se está estudiando, para ver si se determina un monto menor de acuerdo al porcentaje de velocidades”.

“Pero hoy eso está en estudio. La multa son 350 unidades, con el beneficio de pagar la mitad, esto está a cargo del Juzgado Administrativo de Faltas (Ministerio de Seguridad), donde también tenés el derecho a defensa”, recalcó en declaraciones a Radio Noticia.

ECP RADARES (1) Estefania Petrella

Lo cierto es que más allá del descuento del pago voluntario o efectivo, se vienen multas saladitas a la par de los nuevo radares.

El radar de la polémica

Gran revuelo se armó semanas atrás entre los vecinos de Cervantes al divisar el cartel del radar sobre la ruta 22. Pusieron el grito en el cielo pues no hubo "aviso previo". Luego los ánimos se calmaron cuando desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial salieron a aclarar que, en ese entonces, aún no estaban funcionando. Ahora sí pero por lo pronto sin cobrar multa hasta dentro de unos días...

Radar El cartel de la polémica sobre la ruta 22. La explicación oficial.

Uno por uno, los radares en Río Negro

Ruta Nacional 151:

Cipolletti

Cinco Saltos

Sargento Vidal.

Ruta Nacional 22:

Villa Regina

Cervantes

Río Colorado

Ruta Nacional 3:

Viedma

Sierra Grande

Ruta Nacional 250:

Lamarque

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