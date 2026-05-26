Multa millonaria de Río Negro a Flybondi por cancelación de vuelos

La Agencia de Recaudación Tributaria multó a Flybondi por más de $100 millones por "abandono absoluto" de los pasajeros y más de 240 suspensiones en seis meses.

Río Negro multó por más de $100 millones a Flybondi y llama a pasajeros con vuelos cancelados a que denuncien.

El Gobierno de Río Negro , a través de la Agencia de Recaudación Tributaria , aplicó una multa de más de $100 millones a la línea área Flybondi , tras constatar innumerables cancelaciones de vuelos y un abandono absoluto de las y los pasajeros sin justificación alguna.

La medida sienta un precedente de rigurosidad frente al control de las prestaciones de servicios públicos en el territorio provincial, se destacó desde el Ejecutivo rionegrino.

Como resultado de la imputación formulada en abril por el área de Defensa del Consumidor de Río Negro , se dictó la sanción definitiva a la empresa Flybondi Líneas Aéreas SA , imponiendo y notificando una multa superior a los $100 millones por incumplimientos graves en sus servicios.

La penalización cierra la investigación de oficio que el organismo provincial inició ante las constantes cancelaciones, suspensiones y reprogramaciones de vuelos ocurridas en el inicio del año, las cuales afectaron a miles de usuarios rionegrinos.

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Controles a Flybondi

Para avanzar con la sanción, Defensa del Consumidor validó el procedimiento mediante una fuerte presencia en el aeropuerto de Bariloche durante Semana Santa y la recolección de informes oficiales. Cabe recordar que, en ese fin de semana, se coordinaron intensas jornadas de control en el lugar, verificando de primera mano el estado de desatención de los pasajeros varados.

A través del informe oficial de Aeropuertos Argentina delegación Bariloche, solicitado por el área provincial, se confirmó que Flybondi acumuló un total de 243 cancelaciones de vuelos en los seis meses previos a Semana Santa.

Al graduar el monto de la multa se contempló detalladamente la gravedad del riesgo social, la reincidencia de la firma y el beneficio económico obtenido al cancelar de manera unilateral sin brindar soluciones inmediatas a los ciudadanos.

Convocatoria a los pasajeros afectados

Al ser una causa iniciada de oficio, la multa impuesta tiene un fin correctivo general sobre la empresa y no otorga indemnizaciones automáticas a los particulares. Para que cada usuario pueda cobrar por los daños materiales y las molestias ocasionadas por la aerolínea, es indispensable formalizar una denuncia de carácter individual.

En tal sentido, se convoca a todos los pasajeros afectados a formalizar su denuncia individual ante Defensa del Consumidor, ingresando al sitio web oficial, para tramitar su resarcimiento económico personal. El trámite administrativo también puede realizarse en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor ( OMICs) o, en su defecto, a través de la vía judicial.

Cómo denunciar ante Defensa al consumidor de Río Negro

La guía paso a paso:

Ingresá al sitio oficial: Entrá a defensadelconsumidor.rionegro.gov.ar.

Creá tu usuario: Hacé clic en "realizá tu denuncia" . Si es la primera vez que ingresás, el sistema te pedirá registrarte con un correo electrónico y una contraseña.

Iniciá el reclamo: Una vez que accedas con tu usuario, seleccioná la opción "nuevo reclamo" y elegí el rubro sobre el cual vas a denunciar (por ejemplo: telefonía, bancos, electrodomésticos, servicios públicos, etc.).

Completá los formularios:

Tus datos personales.

Los datos del proveedor o comercio (Razón social, CUIT o dirección).

Un detalle claro y breve de lo que ocurrió.

Cargá los comprobantes: Adjuntá las fotos o archivos digitales de la documentación de respaldo.

Adjuntá las fotos o archivos digitales de la documentación de respaldo. Enviá el formulario: Al finalizar, vas a recibir un correo electrónico con tu número de reclamo .

Al finalizar, vas a recibir un correo electrónico con tu . Para hacer el seguimiento: Podés revisar cómo avanza el trámite ingresando a la misma web con tu usuario en la sección "Historial de Reclamos". Todas las novedades y citaciones a audiencias te llegarán por mail.

Opción 2: Trámite Presencial

Si preferís atención cara a cara o se te dificulta el acceso digital, podés dirigirte a las OMIC (Oficinas Municipales de Información al Consumidor) correspondientes a tu municipio (por ejemplo, las oficinas locales en Bariloche, Roca, Cipolletti, Viedma, etc.), donde reciben las denuncias de forma física.

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¿Qué documentación necesitás tener lista?

Para que tu reclamo tenga validez y no sea rechazado, es fundamental que sumes:

Copia de tu DNI (frente y dorso).

Factura, ticket de compra, contrato, orden de servicio o el resumen de la tarjeta de crédito donde figure el cobro.

Constancias de reclamos previos ante la empresa (números de gestión, mails enviados o capturas de WhatsApp).

En caso de publicidad engañosa, capturas de pantalla o folletos con la oferta que no te cumplieron.

Si en algún momento el trámite digital se te complica o la vía administrativa no avanza, podés recurrir de forma complementaria a la Defensoría del Pueblo de Río Negro para recibir asesoramiento gratuito llamando al 0800-999-3776.