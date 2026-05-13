Río Negro avanza con viviendas eficientes: ya hay casi 300 casas con etiqueta energética

Cipolletti fue sede de un encuentro clave sobre viviendas eficientes. Ya hay avances concretos y casi 300 casas etiquetadas en la provincia.

La jornada federal permitió consolidar políticas de acompañamiento para este sector. Foto: Gentileza.

Cipolletti se posiciona como protagonista de un cambio que impacta directamente en el bolsillo y la calidad de vida: la eficiencia energética en viviendas.

La ciudad fue sede de una jornada federal donde especialistas de todo el país debatieron cómo construir casas que consuman menos energía y sean más sustentables.

El encuentro se realizó en el auditorio de la Secretaría de Energía y Ambiente , con la participación de referentes nacionales, provinciales y del sector privado.

Allí se analizaron avances del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas, una herramienta clave para medir cuán eficiente es una casa en términos energéticos.

Río Negro ya muestra resultados concretos

Según datos oficiales, la provincia ya cuenta con 298 viviendas etiquetadas y una red técnica en crecimiento, con más de 100 certificadores.

Además, se aprobaron las primeras 18 etiquetas definitivas, un paso clave para consolidar el sistema y darle mayor respaldo técnico.

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Desde el EPRE destacan que el programa dejó de ser una promesa y ya tiene impacto real.

Por qué importa: menos consumo, menos gasto

El secretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, remarcó que una vivienda eficiente reduce el consumo desde el inicio.

“Si consumiéramos mejor, habría menos problemas en el sistema”, planteó, y apuntó a la necesidad de invertir más en eficiencia que en corregir excesos de consumo.

El foco también está en los barrios populares

Uno de los puntos más relevantes fue el trabajo en sectores vulnerables, donde la eficiencia energética puede cambiar condiciones de vida.

El Gobierno provincial avanza junto a Edersa en mejoras como aislación térmica en viviendas, lo que permite reducir el uso de calefacción y prevenir riesgos.

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Experiencias y modelos que marcan el camino

Durante la jornada también se presentaron casos de otros países y provincias, junto a soluciones constructivas innovadoras impulsadas por empresas como Saint-Gobain que presentó su línea de soluciones constructivas livianas para obtener una buena calificación energética.

En esa línea, la compañía trabaja en el desarrollo de materiales y soluciones orientadas a reducir el impacto ambiental de la construcción, mejorar el confort térmico y acústico y acompañar edificaciones más eficientes y sostenibles. En Argentina, Saint-Gobain desarrolla y comercializa soluciones a través de marcas como Weber, Isover, Megaflex y Placo.

Una tendencia que llegó para quedarse

Con más provincias sumándose y herramientas en marcha, la eficiencia energética ya no es solo un concepto técnico. Según se informó, el programa cuenta actualmente con 16 jurisdicciones adheridas y una plataforma centralizada para el etiquetado de viviendas.

La jornada dejó en claro que la eficiencia energética en viviendas ya no es solo una discusión técnica, sino una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida, reducir consumos, ordenar inversiones y acompañar una construcción más sostenible.