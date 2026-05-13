Crueldad animal: le disparó al perro de su vecina y agonizó hasta la muerte

Durante la audiencia judicial, se presentaron pruebas y testimonios sobre el violento episodio que sucedió en agosto de 2024. El hombre efectuó dos disparos a corta distancia.

El hombre salió a la vereda de su casa y le disparó dos veces al perro de pelaje blanco y marrón.

La Justicia de Río Negro resolvió este miércoles elevar a juicio la causa que investiga un grave caso de crueldad animal en el barrio de Stefenelli, General Roca. El violento episodio fue protagonizado por un hombre acusado de dispararle dos veces a un perro y provocarle su muerte, tras varias horas de agonía.

La acusación fiscal sostiene que el imputado actuó de manera deliberada y con el objetivo de causarle sufrimiento al animal.

Según detalló la Fiscalía, los hechos sucedieron en agosto de 2024 , alrededor de las 17:15 horas cuando el hombre habría salido a la vereda de su propiedad, y efectuó dos disparos a corta distancia hacia el perro, mascota de su vecina.

“Fue así que el hombre salió de su casa con un arma de fuego semiautomática, calibre 22, amartilló la misma y efectuó al menos dos disparos a corta distancia dirigidos hacia el can macho de color blanco y marrón, cuya cuidadora es la denunciante”, explicó el fiscal del caso.

El acusado presuntamente salió de su vivienda portando un arma de fuego semiautomática calibre 22 y le disparó dos veces a un perro de pelaje blanco y marrón, cuya dueña es la vecina denunciante del hecho.

fallo judicial perro La Justicia de Río Negro determinó que el caso de crueldad animal sea elevado a juicio.

El hombre le disparó dos veces al perro

“La señora se encontraba allí, cuando dos proyectiles impactaron en el cuerpo del animal. Esta acción fue desplegada por el imputado de manera deliberada, con el solo fin de lastimar y causar un sufrimiento innecesario al animal”, indicó el fiscal.

El animal sufrió graves heridas producto de los disparos, lo que provocó una agonía que se extendió cerca de tres horas hasta su muerte.

“Como consecuencia directa de las heridas, el can agonizó durante aproximadamente tres horas, hasta fallecer en la clínica veterinaria pese a los esfuerzos del veterinario, quien intentó salvarle la vida sin éxito, dada la gravedad de las heridas mencionadas”, agregó la fiscalía.

La Justicia de Río Negro determinó que el caso sea elevado a juicio

Durante la audiencia judicial, el Ministerio Público Fiscal, la querella y la Defensa Pública presentaron testimonios, la prueba documental y las convenciones probatorias. De esta manera, la Justicia de Río Negro determinó que el legajo fiscal sea elevado a juicio.

Por esta razón, el hombre estará frente a un Tribunal Unipersonal ya que la pretensión de pena no superará los tres años de prisión por el delito de crueldad animal.