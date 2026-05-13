Exclusivo: el relato de la madre de uno de los alumnos estafados por la preceptora y qué necesitan para llegar a El Bolsón

Las excusas que fueron dilatando el viaje de estudio. Qué dijo la acusada al quebrarse y qué necesitan ahora de las empresas del Alto Valle y del pueblo.

Los alumnos de Bragado aún sueñan con viajar a El Bolsón y necesitan ayuda de empresas del Alto Valle.

Se indigna como madre y también desde su condición de contadora pública , tarea que cuentan, asume cada día con absoluta responsabilidad Daniela Alejandra Troncoso . No puede creer, entonces, cómo la preceptora que se encargaba de administrar los recursos del viaje soñado de los alumnos de la Escuela Técnica Pedro Nuñez-EET N° 1 de Bragado “nos estafó y se patinó la plata, como ella misma habría confesado”.

La desilusión de los adolescentes y sus familiares por la travesía frustrada a El Bolsón es tan gigantesca como el escándalo que se originó en esa ciudad bonaerense a partir del bochornoso suceso que ya recorre el país. Aunque si leés toda la nota te vas a enterar por qué los pibes ahora se vuelven a ilusionar …

Aquello de pueblo chico infierno grande está más candente que nunca también en Mechita , la pequeña población lindera en la que viven algunos de los jóvenes.

Madre e hijo estafados vuaje de estudio Daniela Troncoso, una reconocida contadora de Bragado, junto a su amable hijo Santiago, quien no pierde el sueño de llegar a El Bolsón.

Por ejemplo Santy, un alumno de séptimo de Energía Renovable, una de las tecnicaturas que ofrece el reconocido establecimiento. Y su mamá, la citada Daniela, aceptó contar en primera persona la traumática y decepcionante situación, al tiempo que reveló agradecida pormenores de la campaña solidaria para que los chicos no se priven de tan ansiada experiencia.

“Es un viaje de estudio en el marco de un proyecto institucional de la escuela, el cual se creó en 2018 porque muchos chicos no podían acceder a los costos del viaje de egresados. La preceptora que nos estafó gestionaba el dinero y los chicos viajaban y disfrutaban el paseo. En Agosto de 2024 dieron inicio las primeras reuniones, luego se empezó a pagar el viaje, llegamos a abonar con mucho esfuerzo 11 cuotas. Eso y un adicional por el traslado, ida y vuelta, de Bragado a Buenos Aires, son 210 kilómetros cada tramo”, contextualizó la también mamá del ya recibido Esteban en declaraciones exclusivas a LM, el portal más leído de la Patagonia.

El engaño se estiró lo más que se pudo… Aparecieron infinidad de excusas para postergar el viaje una y otra vez.

Hasta que la acusada, según la denuncia de los padres, se quebró y confesó la verdad: “Me patiné la plata” , habría blanqueado.

“El 10 de noviembre del año pasado era la fecha de viaje y se canceló por los problemas de vuelos de entonces. Le creímos porque era una situación palpable, real. Se pasó para el 30 de noviembre y el 25 tuvimos otra reunión donde nos indicaron el itinerario, cómo teníamos que armar las valijas y la mar en coche… Pero el 27 de noviembre se suspende nuevamente por presunto inconveniente con la aerolínea y luego en diciembre porque no había disponibilidad en la cabaña”, explicó mientras su marido Alejandro Grazioli, un personaje muy querido en aquella zona, le recordaba datos puntuales.

“Quedó para marzo, se postergó por nuevas excusas y la última fecha tentativa era el 4 de mayo. Pero empezamos a enviarle mensajes, a tratar de contactarnos con la preceptora sin obtener respuestas”.

Ya cansados del silencio, las extrañas e insolventes justificaciones previas y las numerosas promesas incumplidas, los papis comenzaron a desconfiar. Y a actuar.

“En un grupo de chat la escuela también se involucró en insistirle a la preceptora para obtener una respuesta. Como tampoco tuvieron suerte por esa vía, otra preceptora y el director lograron llegar a ella. Ahí vino la supuesta confesión, cuando les dijo que se había patinado la plata", agrega Daniela en el tramo más impactante de su valioso testimonio.

Alumnos estafados Los chicos le dedicaron tiempo y esfuerzo a recaudar los fondos para el viaje...

“Con semejante panorama, nos reunimos el viernes y decidimos ir a fondo a través de medios legales. Juntamos documentación, el abogado armó una demanda una penal y otra civil, el lunes nos fuimos a la Jefatura Distrital y expusimos lo que había sucedido, se hizo un acta donde todos los padres acreditamos la misma versión. La otra denuncia quedó radicada en el Tribunal de Mercedes. Paralelo a ello, tanto en la Jefatura como la Escuela han iniciado una investigación simple”, explicó todas las medidas que se fueron tomando para que el indignante hecho no quede impune.

Vamos a El Bolsón, la campaña solidaria para que los chicos no se pierdan el viaje: Cómo ayudarlos

Cuando todo parecía estaba perdido, una vez más afloró la solidaridad del pueblo para que los chicos recuperen la esperanza de al fin concretar el postergado y merecido viaje.

“Ante esta situación y las muestras de solidaridad de la gente que nos decía que el viaje tenía que hacerse igual por los chicos, creamos un alias para quienes deseen colaborar, también un bono contribución y nos estaría faltando gestionar los traslados desde el aeropuerto de Bariloche a El Bolsón y de Bragado a Buenos Aires, además de pagar la cabaña”, culminó.

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Atención, entonces, empresas de transporte del Alto Valle y toda la Patagonia que deseen sumarse a la causa. ¡Vamos los pibes! Armen el bolso que ¡Viajamos al Bolsón!

Alias para ayudar: Viajamosalbolson