Desesperada búsqueda en Río Negro: piden ayuda para encontrar a un hombre de 35 años
Buscan a Iván De La Canal, de 35 años. Fue visto por última vez en abril y creen que podría estar en Bariloche.
La preocupación crece en Río Negro por la desaparición de un hombre de 35 años, y la Policía pidió la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.
Se trata de Iván Ezequiel De La Canal, de 35 años, quien es intensamente buscado por la Policía de Río Negro.
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Según la información oficial, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene cabello oscuro ondulado y ojos marrones.
Cuándo fue visto por última vez
El hombre fue visto por última vez durante el mes de abril, mientras que su último contacto telefónico se registró el 7 de mayo.
Desde entonces, no se volvió a tener información certera sobre su paradero, lo que encendió las alertas.
Dónde podría estar
De acuerdo a los datos que manejan las autoridades, podría encontrarse en San Carlos de Bariloche.
Por este motivo, la búsqueda se concentra principalmente en esa ciudad, aunque no se descarta que pueda haberse trasladado a otras localidades de la provincia.
Cómo aportar información
Desde la Policía solicitaron que cualquier dato que pueda ayudar a encontrarlo sea comunicado de manera urgente.
Quienes tengan información pueden acercarse a la Unidad 42° de Bariloche o comunicarse al 911.
La colaboración de la comunidad puede ser clave para dar con su paradero.
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