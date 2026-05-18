Video viral: Río Negro desmiente que la directora que patea un banco sea de la provincia

El video se publicó en redes sociales y se viralizó en todo el país. Una docente retaba a un alumno y le pateó el banco, mientras otros estudiantes la filmaban.

Una directora de colegio fue filmada pateando el banco de un alumno. En redes, aseguran que es de Río Negro.

Un video que muestra un hecho de maltrato escolar generó una fuerte repercusión en la opinión pública nacional este lunes. En las imágenes, filmadas por un alumno , se ve a una docente pateando el banco de un compañero. El caso se viralizó apuntando a una directora de un colegio de Río Negro, sin especificar qué institución es o en qué ciudad ocurrió.

Tras la viralización de las imágenes, fuentes oficiales confirmaron a LM Cipolletti que la información difundida es falsa y que las imágenes no corresponden a ningún establecimiento educativo de la provincia. Se basaron en detalles que se desprenden el video y en la ausencia de denuncias formales.

La polémica tomó fuerza tras la publicación de un video en redes sociales que fue replicado por medios periodísticos de Río Negro y sitios de información nacional, que describía cómo una autoridad docente pateó el banco de un estudiante durante un llamado de atención.

A pesar del fuerte impacto del material audiovisual en redes sociales y de la discusión abierta sobre la disciplina escolar, las autoridades provinciales realizaron un seguimiento y constataron que no hay denuncia en ninguno de los 15 consejos escolares de Río Negro respecto a esta situación.

El video que circuló por diversas plataformas mostraba una reacción enérgica de la directiva, quien ante el comportamiento de un alumno le reclamaba: “¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?”.

No obstante, el rastreo administrativo ratificó que no existe ningún expediente, queja formal o intervención de supervisores que vincule este hecho con las escuelas rionegrinas, exponiendo la falsedad de la denuncia pública.

Inconsistencias en la matrícula del aula

Además de la ausencia total de presentaciones formales, que podrían darse con el correr de las horas, desde el Gobierno aseguran que en el contenido del video se desprenden otros elementos para descartar que el caso haya ocurrido en Río Negro. En el audio de la grabación que se difundió se alude claramente a la presencia de diez alumnos en el salón.

Desde las áreas oficiales subrayaron que ningún aula de Río Negro tiene una matrícula tan baja. Además, la directora le menciona a un estudiante que guarde el celular porque está prohibido su uso. "Ningún directivo de Educación podría decirle eso a un alumno, porque en la provincia no está prohibido usar el teléfono en el aula", confió una fuente del Ejecutivo.

Directora en un colegio de Río Negro

El Gobierno emitió un comunicado oficial

Debido a la velocidad con la que se propagó la noticia en el ámbito digital y la confusión generada en la comunidad, el Ejecutivo provincial emitió un comunicado oficial desmintiendo la información, teniendo en cuenta que la publicación se viralizó a gran escala y puso en tela de juicio los métodos de convivencia escolar y la autoridad docente en la región de forma infundada.

"Al tomarse conocimiento de la existencia del video y de la información acerca del mismo, desde Educación se investigó y se constató que la escuela y las personas que se muestran en las imágenes no pertenecen a la provincia", se informó escuetamente.

Con esta aclaración, se busca llevar tranquilidad a las familias rionegrinas y ratificar que el funcionamiento de los colegios de la provincia se desarrolla bajo los carriles institucionales y normativas vigentes correspondientes, se aseguró.