Salud digital en Río Negro: ya son 50 las instituciones con historia clínica electrónica

El ministerio de Salud avanza con la digitalización de las historias clínicas de los pacientes. En Río Negro ya hay 50 establecimientos incluidos.

El ministerio de Salud de Río Negro continúa profundizando la transformación tecnológica de su sistema sanitario. Con la reciente incorporación de los hospitales de Campo Grande , Choele Choel y Río Colorado , la provincia alcanzó un hito significativo: 50 instituciones de salud ya operan de forma totalmente digitalizada, optimizando la atención de miles de ciudadanos.

La implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI) avanza de manera sostenida en todo el territorio rionegrino. Según los últimos datos oficiales, más de 100.000 rionegrinos y rionegrinas ya cuentan con su historial clínico digitalizado.

Este avance no es solo administrativo; representa una mejora sustancial en la seguridad y coordinación de la red pública, permitiendo que el personal médico acceda a la información del paciente de forma instantánea.

Una red conectada para una atención más eficiente

El impacto de esta política pública se refleja en el volumen de actividad: el sistema ya registra más de 400.000 intervenciones clínicas realizadas por médicos, enfermeros y personal administrativo. La digitalización elimina las barreras del soporte físico y garantiza que los datos vitales acompañen al paciente sin importar en qué punto de la provincia se encuentre.

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo e Implementación de TICS, Elizabet Ivanisky, destacó el valor estratégico de la HSI: "Lo más importante de esto es básicamente poder compartir la información sanitaria de nuestros pacientes. Esto es muy importante porque el sistema de salud trabaja en red: tenemos centros de salud, puestos sanitarios y hospitales de distintos niveles, y los pacientes se mueven mucho dentro de esa red de establecimientos y entre localidades".

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La funcionaria subrayó que esta integración evita la duplicación innecesaria de estudios y trámites. "Poder compartir información nos permite ser más eficientes, para no hacer cargar al paciente con estudios o repetir prácticas innecesarias. Esto nos permite, fundamentalmente, mejorar la calidad de atención en cada consulta", agregó.

Expansión en el Alto Valle y objetivos para fin de año

En la actualidad, la Historia de Salud Integrada ya es una realidad operativa en diversas regiones. En la zona atlántica y línea sur, funciona en Viedma, General Conesa, San Antonio Oeste, Las Grutas, Ramos Mexía y Guardia Mitre. Hacia la cordillera, se destaca su uso en El Bolsón.

En lo que respecta al Alto Valle, la herramienta se consolida en ciudades clave como Cipolletti, Cinco Saltos y Campo Grande, sumando ahora la cobertura estratégica del Valle Medio a través de Choele Choel y Río Colorado.

El compromiso ético y operativo de la provincia es alcanzar una cobertura total a corto plazo. "Para nosotros es un imperativo ético volvernos más eficientes y mejorar cómo utilizamos nuestros recursos para poder llegar justamente a más personas con una mejor calidad de atención. El objetivo es llegar a cerca de 130 establecimientos para fin de año", concluyó Ivanisky.

Esta modernización del Estado busca, en última instancia, construir un sistema de salud más accesible, humano y tecnológicamente avanzado, poniendo el bienestar de cada habitante de Río Negro por encima de las limitaciones del papel.