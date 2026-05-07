Asspur denunció un situación crítica y pide diálogo a la conducción del hospital

El gremio Asspur le deseó "éxito" a la nueva directora del Hospital, María Margarita Rizzi Salto, pero advirtió que el nosocomio "está tocando fondo".

Asspur pidió diálogo con Salud y la conducción del hospital por la situación del Pedro Moguillansky.

Desde la conducción del gremio Asspur , le desean una "buena gestión" a la nueva directora del Hospital local, María Margarita Rizzi Salto , pero no dejan de alertarle que el nosocomio está en la actualidad prácticamente "tocando fondo" por las carencias que enfrenta la institución.

“Nosotros, desde el sindicato , le deseamos éxito en su gestión”, manifestó el dirigente Santiago Cayupán , en referencia a la doctora Rizzi Salto, que asumió el cargo de conducción hace una semana.

Tras desearle éxito a Rizzi Salto, Cayupán planteó que la funcionaria deberá trabajar en un difícil momento del centro de salud : "Nosotros entendemos que este es un hospital que está explotado ”, enfatizó.

E.C.P COSTA NORTE SANTIAGO CAYUPAN (13) Santiago Cayupan, dirigente de Asspur, pidió diálogo con la nueva conducción del hospital de Cipolletti. Estefania Petrella

Servicios en crisis en el hospital

Afirmó que en la actualidad "no hay servicio que se recorra en que no haya crisis y una crisis muy importante. La falta de ginecólogos o la falta de pediatras que está siendo cubierta muchas veces por generalistas" son algunos de los signos de las carencias y dificultades que está enfrentando el centro de salud.

"Se está sin cirujanos muchas veces, muchas guardias sin cirujanos. Es decir que si te llega una persona baleada o apuñalada, lo vas a tener que derivar y si es que llega vivo, con la derivación a donde lo derives. La verdad que son situaciones muy complejas", afirmó.

"Creo que el cambio de conducción le da un poco de aire" a la administración hospitalaria, "pero el panorama no es nada halagüeño, más allá de nuestros buenos deseos, en lo personal, para con Rizzi Salto".

Asspur, predisposición al diálogo

Hasta ahora, la dirigencia local de Asspur no ha mantenido contacto ni diálogo alguno con la directora. "Tenemos la predisposición para hablar con ella" porque "la situación del Hospital hoy es una papa caliente que, si el gobierno realmente no pone recursos, no toma personal necesario", puede derivar en una profundización aun mayor de la crisis que se está atravesando.

"Acá, lo que necesitamos son especialistas, necesitamos enfermeros que se han ido a la provincia Neuquén o al sector privado, además de otras personas que se han jubilado y no han sido reemplazadas", agregó.

El crudo diagnóstico del referente gremial es similar al que realizó la propia Rizzi Salto al asumir, cuando planteó que hay muchas complicaciones por resolver y abogó por nombramientos de mayor cantidad de profesionales y mejores sueldos para el personal.

Largas esperas de la gente

Así las cosas, "la gente que acude al Hospital anda con largas esperas para una cirugía, para una ecografía, para una resonancia. Hay un solo solo profesional para el resonador y trabaja 8 horas de lunes a viernes. Después, a la tarde, a la noche, no tenés a nadie de guardia, los fines de semana tampoco".

Lo peor ocurre "cuando el profesional" a cargo del resonador "se toma licencia, con toda razón, como trabajador, se toma licencia, como pasó el año pasado, cuando se tomó 20 días hábiles de licencia. Estuvimos casi más de un mes sin poder hacer una resonancia".

Cayupán recordó que al finalizar la ex gestión de Muñoz, hace alrededor de tres años, "el número que teníamos de personal en el hospital Cipolletti eran alrededor de 750 trabajadores. Hoy, el padrón actual, que nos pasó Recursos Humanos cuando tuvimos la elección de delegados en diciembre pasado, arrojó que tenemos 590".

ECP NUEVA DIRECTORA MARIA MARGARITA RIZZI SALTO (109) María Margarita Rizzi Salto fue puesta en funciones como nueva directora del Hospital de Cipolletti. Estefania Petrella

El plantel laboral pasó, pues, de 750 a 590 empleados, mientras que en el mismo tiempo "el hospital triplicó la demanda por la gente que perdió la obra social o su prepaga y no tiene otro recurso que recurrir a la Salud Pública. No se puede funcionar así".

Al finalizar, el dirigente reiteró que la vocación de "diálogo nosotros siempre la vamos a tener con la directora, con el ministro, con el gobierno, porque no somos tirapiedras".

Y subrayó que lo que "queremos es buscar soluciones para los trabajadores, pero con un diálogo franco donde podamos discutir salarios y condiciones laborales y no una Mesa de la Función Pública donde hace dos o tres semanas ATE y UPCN se sentaron a tomar café y no hablaron de salarios".