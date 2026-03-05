Los hospitales incorporarán IA para organizar las guardias: la prueba comenzará en Cipolletti

El sistema analiza la demanda inicial, incorpora los signos vitales y las enfermedades para determinar el orden de prioridad de atención. La herramienta busca ordenar lugares de alta concurrencia.

El Gobierno de Río Negro comenzará a incorporar la inteligencia artificial para mejorar la organización de las guardias en los hospitales provinciales. La iniciativa se pondrá en marcha como prueba piloto en el Hospital Moguillansky de Cipolletti y el nosocomio Artémides Zatti de Viedma . El objetivo es optimizar los tiempos de espera en los servicios de urgencia y facilitar la clasificación de pacientes según el cuadro médico.

La plataforma forma parte de la estrategia provincial de modernización del Estado y fue desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio de Modernización, el Ministerio de Salud, ALTEC y la empresa tecnológica Google. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el sistema permitirá ordenar el flujo de consultas en contextos de alta concurrencia como son las guardias de los hospitales públicos.

La aplicación trabaja con los protocolos de emergencia definidos por el Ministerio de Salud y también incorpora enfermedades propias de nuestra en la región . Esos datos serán utilizados como insumo por el último modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google, que fue presentado recientemente.

El sistema está diseñado para acompañar al paciente desde el primer contacto con el servicio de guardia. En una primera etapa, el personal administrativo registra en la plataforma una serie de datos y respuestas a preguntas orientativas que permiten ordenar la demanda inicial.

La herramienta no registra datos personales

Además, destacaron que la herramienta no registra datos que permitan acceder a la identidad de los pacientes, lo que constituye una protección a la privacidad de la información del historial clínico.

Posteriormente, el personal de enfermería accede al sistema para ampliar la evaluación clínica. En esa instancia se incorporan los signos vitales y se determina el nivel de prioridad en la atención, paso que permite establecer la lista definitiva de pacientes según la urgencia médica.

Hospital Pedro Moguillansky Cipolletti Hospital Pedro Moguillansky.

La herramienta busca asistir al equipo de salud en la organización de la demanda en contextos de alta concurrencia, al mantener la validación clínica por parte de profesionales. Además, genera un enunciado para el paciente o acompañante, al explicar con claridad el orden de jerarquía asignado.

En este sentido, el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó: “Este es un ejemplo claro de los beneficios de la estrategia de salud digital, donde las decisiones clínicas continúan siendo validadas por profesionales de la salud y las herramientas informáticas nos asisten para hacerlo mejor. Esto es parte de las mejoras de nuestro plan de salud digital que tiene foco en la Historia de Salud Integrada de cada ciudadano”.

Por su parte, el Ministro de Modernización, Milton Dumrauf, señaló: "Es inteligencia artificial aplicada al servicio de la salud. Una herramienta que colabora con los equipos de salud en la gestión de la demanda en los servicios de urgencia”.

La incorporación de esta herramienta de modernización de procesos permitirá evaluar el funcionamiento en contexto real y analizará su potencial para su futura aplicación en otros hospitales del territorio rionegrino.