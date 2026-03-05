Movilización del sector discapacidad: denuncian cuatro meses sin cobrar

Denuncian que PAMI y el Ministerio de Salud de Nación lleva meses sin pagar. La falta de pago pone en riesgo la atención para más de 200 pacientes de la localidad.

La movilización estuvo encabezada por protagonizada por personas con discapacidad, trabajadores de instituciones privadas de salud y transportistas de pacientes discapacitados﻿.

Una movilización tuvo lugar este jueves en el Centro Cívico de Bariloche , protagonizada por personas con discapacidad , trabajadores de instituciones privadas de salud y transportistas de pacientes discapacitados . La manifestación se unió bajo un reclamo unificado, la exigencia del pago de sus servicios que no son abonados desde hace cuatro meses.

La protesta apuntó contra el PAMI y el Ministerio de Salud de la Nación , los integrantes de la movilización señalaron que hace cuatro meses que no cobran su salario , por la falta de pago por parte de las entidades nacionales. Señalan que las demoras en la cancelación de facturas, pone en riesgo la continuidad de atención a más de 200 pacientes en la localidad.

La manifestación reunió a representantes de instituciones privadas que prestan servicios vinculados a la discapacidad , junto a los trabajadores encargados del traslado diario de pacientes para realizar sus tratamientos en centro terapéuticos . También asistieron personas con discapacidad , junto a sus madres y familiares, para apoyar un reclamo genuino de pago salarial y fortalecer el pedido para la continuidad de terapias y tratamientos.

Marcela Salvatore, referente del sector en declaraciones a medios locales, explicó: “Es una movilización nacional por las obligaciones de los pagos. Somos instituciones privadas, acá la respuesta tiene que venir del gobierno nacional”.

Cinco instituciones afectadas en Bariloche

La representante del sector señaló que en Bariloche hay cinco instituciones afectadas por la situación económica. Explicó que las entidades continúan trabajando con normalidad, emitiendo la facturación correspondiente, pero sin percibir los ingresos desde hace cuatro meses.

El atraso en el pago de los servicios, ponen en riesgo las economías familiares, que no pueden afrontar los gastos fijos, ante el atraso en la acreditación de los salarios. Salvatore advirtió que el retraso salarial impacta en el funcionamiento de los centros y que la estabilidad laboral depende de esas prestaciones.

"Los empleados no tienen fecha de cobro y no podemos afrontar los sueldos. Son más de 200 personas a las que atendemos. Es imposible sostener esto; el PAMI no está pagando y no hay respuesta de ningún tipo", agregó Salvatore.

Falta de canales de comunicación efectivos con los organismos nacionales

A la demora de los salarios, se suma la falta de canales de comunicación efectivos con los organismos nacionales. Señalan que los reclamos telefónicos y a través del mail, no son suficientes para resolver un problema de esta magnitud. "No hay un teléfono para hablar con alguien. Es un problema a nivel país", indicó la referente.

Además, Federico Muñoz, trabajador transportista describió la situación como “insostenible”. “Hace cuatro meses que no percibimos los pagos, ni de Salud ni de PAMI. Las camionetas tienen un costo fijo diario y cuatro meses nos pesa muchísimo”.

El transportista apuntó a la dificultad de enfrentar un conflicto tan sensible por la falta de pago de su servicio como es el traslado de los niños con discapacidad hacia sus terapias y tratamientos, y sostener la atención pese a la falta de ingresos. "Tenemos un compromiso moral con los chicos para llevarlos a las instituciones. Es muy difícil tener que ponerle la cara a las familias que dependen de nosotros", concluyó Muñoz.