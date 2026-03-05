Un camión mosquito quedó atravesado en la Ruta 69

El conducto habría intentado evitar un reductor de velocidad y el chasis del camión quedó apoyado sobre el pavimento. No hubo otros vehículos involucrados.

Una mala maniobra en el ingreso a Barda del Medio provocó un extenso bloqueo al tránsito en el acceso a Barda del Medio por la Ruta Provincial 69 . Un camión "mosquito" cargado con vehículos quedó atravesado sobre la calzada sin poder salir por lo que los demás automovilistas debían esquivarlo por la banquina.

El incidente vial ocurrió en la madrugada de este jueves, alrededor de las 4, cuando el conductor de un camión de gran porte quedó detenido en forma transversal al sentido de circulación tapando el paso en ambos sentidos en una especie de piquete accidental. En principio se pensó que el conductor había protagonizado un accidente, pero luego se aclaró que no hubo otros vehículos involucrados.

Se presume que el conductor hizo una maniobra para esquivar un reductor de velocidad y, en ese momento, perdió el control y por los desniveles entre el pavimento y la ruta quedó apoyado sobre su chasis.

camion ruta 69

El camionero no pudo moverlo en ninguna dirección y tras varios intentos, habría tenido que descargar los vehículos sobre la ruta para que, con menos peso, el chasis ganase altura y el camión volviera a circular. Los vehículos que trasladaba el mosquito eran usados y, en algunos casos, presentaban evidencias de haber sido chocados.

Tras algunas horas de complicaciones en el tránsito, el camión fue removido del lugar y la circulación por la Ruta 69 se normalizó. Se trata de una vía clave para conectar el Alto Valle con el corazón de Vaca Muerta. La zona está en obras, a la altura de Villa Manzano, con una reducción del horario habilitado para el paso de camiones, por lo que el incidente sumó inconvenientes para quienes viajan a diario a los yacimientos.

Un camión chocó contra una casa

Un camión que transportaba áridos terminó incrustado en una casa de Añelo y provocó daños materiales en la propiedad. A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron personas heridas.

El incidente ocurrió este jueves, minutos después de las 10,en la intersección de las calles 1 y 11, donde el vehículo pesado terminó dentro de un domicilio particular. De acuerdo con la información brindada por el jefe de Bomberos de Añelo, Maximiliano San Martín, en el lugar se desplegó un operativo conjunto para atender la situación y asegurar la zona tras el impacto.

El camión involucrado transportaba áridos y, por motivos que aún no fueron informados oficialmente, terminó ingresando al interior de la propiedad. El choque provocó daños materiales en la vivienda, aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas.

camion se incrustó en una casa en Añelo

Tras el aviso al sistema de emergencias, acudieron al lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de la Comisaría 10, Defensa Civil y agentes de Tránsito de la Municipalidad. También intervino personal de Obras Públicas del Municipio para evaluar los daños y colaborar con las tareas necesarias en el sitio.

El operativo se centró en asegurar la estructura afectada, ordenar el tránsito en la zona y evaluar las condiciones en las que quedó el inmueble luego del impacto del vehículo pesado.

Las autoridades trabajaron en la escena para determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente con el camión y para coordinar las acciones necesarias para retirar el camión y garantizar la seguridad del sector.