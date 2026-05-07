Alerta amarilla por viento en Cipolletti: de cuánto serán las ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por viento para toda la Provincia. Las recomendaciones del Municipio de Cipolletti.

La ciudad de Cipolletti atraviesa una jornada de condiciones climáticas críticas este jueves 7 de mayo . La dirección de Protección Civil ha emitido una serie de advertencias ante el alerta amarilla por viento informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

Se espera que la región sea afectada por ráfagas intensas y un marcado descenso de la temperatura que se extenderá durante las próximas horas de este jueves.

Para la jornada de hoy, se prevén vientos del sector sur con velocidades constantes que oscilarán entre los 50 y 70 km/h. Sin embargo, el mayor riesgo reside en las ráfagas , las cuales podrían superar localmente los 100 km/h según el SMN, mientras que la AIC estima ráfagas superiores a los 70 km/h. En cuanto a las temperaturas, el día de hoy alcanzará una máxima de 15°C , descendiendo hasta los -1°C durante la noche en un contexto de inestabilidad climática.

Las recomendaciones por el viento

Ante la vigencia del alerta meteorológico, es fundamental que la población de Cipolletti tome recaudos para evitar accidentes. La Dirección de Protección Civil recomienda:

Control de arbolado: Verificar que no existan árboles en mal estado en los jardines, dado que pueden caer y causar daños materiales o heridos durante la tempestad.

Mantenimiento de viviendas: Revisar cornisas, balcones y fachadas para evitar el desprendimiento de escombros o cascotes.

Asegurar el hogar: Cerrar y asegurar puertas, ventanas y persianas exteriores para evitar roturas de cristales por corrientes de aire.

PC asistencia viento 1 Protección Civil brindó una serie de recomendaciones por el alerta amarillo por viento en Cipolletti.

Objetos sueltos: Retirar de la vía pública macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento.

Elementos exteriores: Asegurar toldos, antenas y persianas que puedan desprenderse.

Precaución al circular: Evitar transitar debajo de edificios en construcción o andamios, y tener especial cuidado con la posible rotura de grandes ramas de árboles.

El tiempo para los próximos días

Las condiciones adversas persistirán el viernes 8 de mayo, presentándose un clima frío e inestable con lluvias débiles y dispersas. Para este día, se esperan ráfagas de viento de hasta 62 km/h y una temperatura mínima que se mantendrá en los -1°C.

Pronóstico Extendido para el Fin de Semana

Hacia el fin de semana, el viento comenzará a disminuir, aunque el frío será más intenso durante las madrugadas: