El tiempo en Cipolletti: frío, viento y ¿lluvia?
El pronóstico del tiempo para el fin de semana largo y lo primeros días de la próxima semana anticipa madrugadas heladas, viento y posibles lluvias.
La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) emitió el pronóstico extendido para la ciudad de Cipolletti, revelando una semana marcada por una notable inestabilidad climática que incluye desde heladas nocturnas hasta ráfagas intensas de viento y precipitaciones.
El mes de mayo comienza este viernes 1 con un cielo despejado durante el día, alcanzando una temperatura máxima de 17°C. Sin embargo, la calma es solo visual: se esperan vientos constantes de 46 km/h con ráfagas que podrían llegar a los 63 km/h desde el sudoeste. Para la noche, el frío se hará sentir con fuerza, con una mínima de -2°C y cielo parcialmente nublado.
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El sábado 2 se mantendrá la tendencia de bajas temperaturas. La máxima descenderá a los 14°C bajo un cielo mayormente cubierto, mientras que la noche volverá a registrar temperaturas bajo cero, situándose en los -1°C.
Ascenso de temperatura y viento intenso
El domingo 3 se presenta como el día más cálido de la semana, aunque no necesariamente el más apacible. Con un cielo cubierto, el termómetro trepará hasta los 23°C. Lo más destacado de la jornada será el incremento del viento hacia la noche, con ráfagas provenientes del sudoeste que alcanzarán los 68 km/h.
Para el lunes 4, las condiciones se mantendrán similares en cuanto a nubosidad, con una máxima de 21°C y vientos que promediarán los 37 km/h durante el día.
¿Llega la lluvia a Cipolletti?
El escenario cambiará drásticamente hacia el cierre del pronóstico extendido de la AIC. El martes 5 marcará la llegada de la inestabilidad con lluvias y chaparrones aislados durante el día, que se intensificarán hacia la noche. La temperatura máxima bajará a 17°C.
Finalmente, el miércoles 6 será la jornada más fría y húmeda del periodo. Se esperan lluvias y chaparrones constantes con una temperatura máxima que apenas llegará a los 11°C. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar con un cielo cubierto pero sin precipitaciones, y una mínima de 4°C.
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