El tiempo en Cipolletti: frío, viento y ¿lluvia?

El pronóstico del tiempo para el fin de semana largo y lo primeros días de la próxima semana anticipa madrugadas heladas, viento y posibles lluvias.

Frío, viento y lluvia, el pronóstico de Cipolletti entre este viernes y el martes.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ) emitió el pronóstico extendido para la ciudad de Cipolletti , revelando una semana marcada por una notable inestabilidad climática que incluye desde heladas nocturnas hasta ráfagas intensas de viento y precipitaciones.

El mes de mayo comienza este viernes 1 con un cielo despejado durante el día, alcanzando una temperatura máxima de 17°C . Sin embargo, la calma es solo visual: se esperan vientos constantes de 46 km/h con ráfagas que podrían llegar a los 63 km/h desde el sudoeste. Para la noche, el frío se hará sentir con fuerza, con una mínima de -2°C y cielo parcialmente nublado.

El sábado 2 se mantendrá la tendencia de bajas temperaturas. La máxima descenderá a los 14°C bajo un cielo mayormente cubierto, mientras que la noche volverá a registrar temperaturas bajo cero, situándose en los -1°C .

VIENTO cipo El pronóstico anticipó la llegada de lluvias en la región.

Ascenso de temperatura y viento intenso

El domingo 3 se presenta como el día más cálido de la semana, aunque no necesariamente el más apacible. Con un cielo cubierto, el termómetro trepará hasta los 23°C. Lo más destacado de la jornada será el incremento del viento hacia la noche, con ráfagas provenientes del sudoeste que alcanzarán los 68 km/h.

Para el lunes 4, las condiciones se mantendrán similares en cuanto a nubosidad, con una máxima de 21°C y vientos que promediarán los 37 km/h durante el día.

¿Llega la lluvia a Cipolletti?

El escenario cambiará drásticamente hacia el cierre del pronóstico extendido de la AIC. El martes 5 marcará la llegada de la inestabilidad con lluvias y chaparrones aislados durante el día, que se intensificarán hacia la noche. La temperatura máxima bajará a 17°C.

Finalmente, el miércoles 6 será la jornada más fría y húmeda del periodo. Se esperan lluvias y chaparrones constantes con una temperatura máxima que apenas llegará a los 11°C. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar con un cielo cubierto pero sin precipitaciones, y una mínima de 4°C.